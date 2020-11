Aldona Machnowska-Góra nową wiceprezydent stolicy

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił zmiany kadrowe w ratuszu po dymisji Pawła Rabieja. Aldona Machnowska-Góra została nowym wiceprezydentem Warszawy. Będzie odpowiadać za sprawy związane z kulturą oraz politykę społeczną i mieszkalnictwo.

W środę na konferencji prasowej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentował zmiany w ratuszu, które wymusiła dymisja wiceprezydenta Pawła Rabieja. Jak ogłosił, nowym wiceprezydentem stolicy będzie Aldona Machnowska-Góra, która będzie zajmować się koordynacją spraw związanych z kulturą i odpowiadać za politykę społeczną oraz mieszkalnictwo.

Pozostałymi wiceprezydentami miasta pozostaną: Renata Kaznowska (odpowiada m.in. za edukację, sport oraz po dymisji Rabieja także za zdrowie, tak będzie dalej), Michał Olszewski (m.in. gospodarka odpadami, rozwój gospodarczy i fundusze europejskie) oraz Robert Soszyński (m.in. infrastruktura i transport; podlega mu także Biuro Spraw Dekretowych). Soszyński odpowiada też za kwestię reprywatyzacji.

Trzaskowski ogłosił również, że na stanowisku koordynatora pozostanie Justyna Glusma, odpowiedzialna w ratuszu za kwestie ochrony środowiska i walkę z kryzysem klimatycznym. Nową koordynatorką została Karolina Zdrodowska, która będzie odpowiadać za Centrum Komunikacji Społecznej i za Biuro Rozwoju Gospodarczego. Skarbnikiem pozostanie Mirosław Czekaj, sekretarzem Marcin Wojdat, a dyrektorką magistratu Elżbieta Markowska.

"To jest cały silny zespół. Cieszę się, że jest dokładnie pół na pół. Połowa z nas to mężczyźni, połowa z nas to kobiety. To jest ten standard, który powinien obowiązywać" - powiedział Trzaskowski o swoim zespole. Zapewniał, że wybór nowego wiceprezdyenta spoza kręgu Nowoczesnej nie zachwiał koalicji z PO. "Zapewniam, że nasza współpraca ma się bardzo dobrze i przez najbliższe lata będzie się tylko i wyłącznie wzmacniać na poziomie warszawskim i krajowym" - powiedział.

"Chciałabym serdecznie podziękować panu prezydentowi za zaufanie i także zadeklarować, że tak jak do tej pory pracowałam i współpracowaliśmy w zarządzie miasta, tak samo dalej, z nowymi zadaniami, mam nadzieję, będziemy dobrze realizować program, który założyliśmy" - powiedziała nowa wiceprezydent stolicy.

Wskazała, że pion, który obejmuje jest bardzo ważny. "Biuro Projektów Polityki Społecznej, Biuro Polityki Lokalowej razem z Biurem Kultury tworzą takie +combo+ związane z polityką społeczną miasta, z tymi wyzwaniami, które są przed nami dzisiaj. Wyzwaniami związanymi z pandemią i z codziennymi decyzjami, które podejmujemy, żeby pracować na rzecz mieszkańców. Także tych najsłabszych, także tych, którym jest dzisiaj najtrudniej w tej sytuacji pandemicznej - czy to są seniorzy, czy to są osoby bezdomne" - podkreśliła Machnowska-Góra.

"Musimy walczyć o spójność społeczną i o to, żeby nikt nie został za tzw. + burtą+. I te prace razem z Biurem Projektów Polityki Społecznej, które już były prowadzone w sposób bardzo udany za prezydenta Pawła Rabieja, mam nadzieję kontynuować" - zaznaczyła. "Ważne są też te wszystkie projekty, związane z podstawowymi, najważniejszymi założeniami programu wyborczego, mianowicie żłobki, spójność społeczna, wsparcie seniorów i wsparcie osób najsłabszych" - dodała.

Paweł Rabiej - wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za obszar zdrowia - stracił stanowisko dwa tygodnie temu, po tym jak dziennikarze TVN ujawnili, że bez zgody prezydenta Trzaskowskiego udał się na urlop za granicę. Prezydent Warszawy uznał jego zachowanie za nieodpowiedzialne i zdymisjonował swego zastępcę. (PAP)

