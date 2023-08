Aldi wynajmuje swoje miejsca parkingowe. Ma to pomóc mieszkańcom

Brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych nie jest tylko problemem polskich miast. Okazuje się, że z podobnymi bolączkami muszą mierzyć się obywatele naszych zachodnich sąsiadów. Niemieckie media informują, że pomoc w tej kwestii może płynąć ze strony marketów. Jeden z przedstawicieli tej branży, Aldi, zaczął wynajmować swoje miejsca parkingowe mieszkańcom.

fot. Vytautas Kielaitis / / Shutterstock

Oddział Aldi Süd w Düsseldorfie wraz z aplikacją Ampido wprowadził właśnie taką możliwość. Usługa ta jednak nie jest bezpłatna. W godzinach od 7:00 do 19:00 miejsce parkingowe kosztuje 1 euro za godzinę, przy czym maksymalny łączny koszt to 8 euro. W przypadku godzin późniejszych, czyli od 19:00 do 07:00 opłata wynosi 0,5 euro za godzinę, a jej maksymalny koszt to 3 euro. To oznacza, że jeśli chce się zaparkować swój samochód na cały dzień, to trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 11 euro. Tygodniowy koszt parkingu wynosi 50 euro, a miesięczny 80 euro.

W tym okresie samochód może pozostawać na parkingu przez cały czas, jednak występują pewne ograniczenia. Wjechać na parking lub z niego wyjechać można tylko w godzinach od 6 do 21 i to w określonych dniach - od poniedziałku do soboty. Wiąże się to z tym, że w pozostałym czasie brama wjazdowa pozostaje zamknięta, tak jak sklep Aldi.

“W centrum miasta rośnie zapotrzebowanie na odpowiednie parkingi, a kilka naszych oddziałów ma regularnie niewykorzystane miejsca parkingowe. Z tego rozwinęła się ta koncepcja. Düsseldorf służy jako projekt pilotażowy. Możemy sobie wyobrazić udostępnienie miejsc parkingowych poza godzinami szczytu również w innych lokalizacjach Aldi Süd - powiedziała Lanna Riese w rozmowie z 24RHEIN.

PB