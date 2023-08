Albańskie gangi przerzucają imigrantów ciężarówkami z Hiszpanii

Albańskie gangi przemytnicze oferują nową trasę przerzutu nielegalnych imigrantów do Wielkiej Brytanii, zamiast na małe łodzie płynące przez kanał La Manche, wsadzani są oni do ciężarówek przewożonych statkami z portów w północnej Hiszpanii - podał we wtorek "Daily Telegraph".

Jak informuje gazeta, przerzut z Santander do portów w południowej Anglii, takich jak Poole czy Portsmouth kosztuje nawet 14 tys. funtów od osoby (ponad 73 tys. złotych), czyli jest około cztery razy droższy niż tradycyjnym szlakiem przez kanał La Manche. Jest jednak bezpieczniejszy, bo przepełnione pontony i małe łodzie, na które wsadzani są nielegalni imigranci, stanowią duże ryzyko dla płynących nimi osób, ponadto istnieje mniejsze prawdopodobieństwo deportacji.

Migranci przypływający na małych łodziach i pontonach są przejmowani przez brytyjską straż graniczną, a następnie przekazywani urzędnikom imigracyjnym do ośrodka recepcyjnego w Manston koło Dover. Ale obywateli Albanii, w związku z podpisaną pod koniec zeszłego roku umową między obydwoma krajami, czeka zazwyczaj szybka deportacja. "Jeśli przybywają na małej łodzi, wiedzą, że prawdopodobnie zostaną odesłani z powrotem do Albanii. Wiedzą, że ich wniosek o azyl zostanie odrzucony" - powiedział śledczy imigracyjny.

W efekcie tej umowy liczba albańskich imigrantów na kanale La Manche spadła drastycznie - w zeszłym roku obywatele Albanii stanowili 28 proc. ze wszystkich 45 755 osób, które przedostały się tym szlakiem i byli największą grupą narodowością, zaś w pierwszych pięciu miesiącach tego roku ich odsetek wynosił tylko 2 proc.

Nie znaczy to jednak, że pokusa nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii i pracy w szarej strefie, gdzie można zarobić nawet 100 funtów dziennie, przestała być atrakcyjna dla Albańczyków. Przerzucenie wielu z nich finansują same gangi przestępcze, które później odzyskują długi, zmuszając imigrantów do pracy w szklarniach, gdzie uprawiane są konopie indyjskie. Jak wskazuje brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA), albańskie gangi wyparły z rynku handlu marihuaną dominujących do niedawna Wietnamczyków.

Jak dodaje "Daily Telegraph", albańskie gangi zamieszczają w mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, informacje o nowym szlaku przerzutowym, a wzrost liczby nielegalnych migrantów próbujących przedostać się do Wielkiej Brytanii przez Portsmouth i Poole został już dostrzeżony przez straż graniczną i urzędników imigracyjnych.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

