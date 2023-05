Alarm przeciwlotniczy w Ukrainie. Rosja zaatakowała Kijów i inne miasta w kraju

Premier o pocisku pod Bydgoszczą: trzeba wyciągnąć lekcję z tego incydentu i to robimy Na pewno trzeba wyciągnąć lekcję z tego incydentu i my to robimy - powiedział w Polsat News premier Mateusz Morawiecki o sprawie pocisku, który spadł pod Bydgoszczą. Jeśli na skutek splotu okoliczności doszło do jakiegoś niedopatrzenia, to i służby, i wojsko, i departamenty MON wyciągną odpowiednie wnioski - dodał.