Alarm niemal we wszystkich włoskich miastach

Cena pomidorów w Indiach dramatycznie wzrosła. McDonald przestał je dodawać do burgerów Cena pomidorów, niezwykle popularnych w daniach indyjskiej kuchni, dramatycznie wzrosła: teraz kosztują ok. 135 rupii za kilogram, pięć razy więcej niż w styczniu. Część lokalnych barów McDonald powiadomiła, że nie były w stanie "uzyskać odpowiednich ilości warzyw, które przeszłyby nasze rygorystyczne kontrole jakości" i przestała dodawać pomidory do burgerów.