Alarm lotniczy na całej Ukrainie. Zełenski liczy rosyjskie rakiety

Na całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy w związku ze startem myśliwca MiG-31K, który jest nośnikiem hipersonicznych pocisków rakietowych Kindżał, poinformował Ukrinform na podstawie komunikatu Sił Powietrznych Ukrainy. Prezydent Zełenski poinformował, że od początku tygodnia Rosja wystrzeliła ok. 70 rakiet.

fot. Ingus Kruklitis / / Shutterstock

„Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K Sił Powietrznych Rosji z lotniska Sawaslejka w obwodzie niżnonowogrodzkim”, poinformowały w Telegramie Siły Powietrzne Ukrainy.

Kindżał to wystrzeliwany z powietrza pocisk balistyczny zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych lub konwencjonalnych o zasięgu od 1500 do 2000 km, przenoszący ładunek o masie 480 kg.

Pocisk może lecieć z 10-krotnością prędkości dźwięku i jest jedną z sześciu broni "nowej generacji" zaprezentowanych przez Rosję w 2018 roku.

Zełenski: od poniedziałku rosyjskie wojska użyły przeciwko nam ok. 70 rakiet i 90 dronów

"Tylko w ciągu czterech dni w tym tygodniu, od poniedziałku, rosyjscy terroryści już zastosowali przeciwko naszemu państwu, zwłaszcza przeciwko Odessie i obwodowi odeskiemu oraz Mikołajowowi, i innym naszym południowym miastom i hromadom (gminom - PAP) prawie 70 rakiet różnego typu i prawie 90 dronów shahed" - powiedział Zełenski na opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych nagraniu. (https://t.me/V_Zelenskiy_official/7053)

Zaznaczył, że ukraińskim siłom udało się strącić część wrogich rakiet i bezzałogowców.

"Niestety możliwości naszej obrony przeciwlotniczej na razie nie wystarczają, by obronić całe ukraińskie niebo" - podkreślił Zełenski. Zapewnił, że władze aktywnie współpracują z partnerami, by Ukraina otrzymała dodatkowe systemy obrony powietrznej. (PAP)

