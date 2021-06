Alarm bombowy w Sądzie Najwyższym. Trwa ewakuacja

EMA zatwierdziła kolejny zakład produkcyjny szczepionki Moderny

Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zatwierdził w piątek kolejny zakład produkcyjny do wytwarzania szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna. Znajduje się on w Monts we Francji. Ma to zwiększyć podaż preparatu w UE.