Aktywizacja zawodowa więźniów do poprawki. Kontrola NIK

fot. josefkubes / / Shutterstock

Dzięki nowemu projektowi prowadzonemu przez Służbę Więzienną nastąpił wzrost aktywności pracowniczek i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Jenak, jak zbadała Najwyższa Izba Kontroli, większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych i często bez związku z tematem ukończonego szkolenia.

Projekt "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" zakładał, że do końca 2020 roku zostanie przeprowadzonych prawie 4 tys. cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych, w wyniku których zostanie przeszkolonych ponad 46 tys. osadzonych. Efektem miało być zatrudnienie w trakcie odbywania kary oraz po jej zakończeniu. Całkowita wartość projektu wyniosła 129,3 mln zł, w tym 109 mln zł pochodziło ze źródeł europejskich.

Służba Więzienna zajęła się identyfikacją potrzeb zawodowych osadzonych i przygotowała tematykę szkoleń. Najwięcej kursów dotyczyło zawodów ogólnobudowlanych.

fot. / / NIK

Jak podaje NIK, w jednym z zakładów karnych w Polsce specjalistyczne szkolenia zawodowe były realizowane przez lub z udziałem podwykonawców, od których nie wymagano już zatrudnienia osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych na poziomie nie mniejszym niż 30 proc., a w konsekwencji żaden z podwykonawców nie zatrudniał takich osób.

Nierzetelności wykazane przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczyły również przeprowadzania szkoleń. Co czwarte szkolenie zostało zrealizowane w niepełnym wymiarze godzin, co spowodowało, że wykonawcy otrzymali zawyżone wynagrodzenia.

Ostatecznie w ramach wspomnianego projektu do końca 2019 roku przeszkolono 39 160 osadzonych i przeprowadzono 3269 szkoleń. Zatrudnienie znalazło 28171 byłych więźniów.

fot. / / NIK

"NIK objęła próbą kontrolną 1 536 osadzonych, którzy ukończyli szkolenia. 80 proc. z nich zostało skierowanych do zatrudnienia. W przypadku jednego ZK pracowała mniej niż połowa absolwentów (42,2 proc.). W większości przypadków wskaźnik zatrudnienia wahał się od 61,4 proc. do 98,9 proc. W ponad 70 proc. przypadkach praca była nieodpłatna. W przeważającej większości (75 proc.) pracodawcą była jednostka penitencjarna, zaś co czwarty osadzony pracował na rzecz przywięziennego zakładu pracy lub lokalnego przedsiębiorcy", czytamy w komunikacie NIK.