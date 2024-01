Aktywistki klimatyczne oblały zupą obraz "Mona Lisa" w Luwrze

Dwie aktywistki klimatyczne oblały w niedzielę w Luwrze obraz "Mona Lisa", arcydzieło Leonarda da Vinci, które chronione jest pancerną szybą. Kobiety nawoływały do promowania zdrowej i zrównoważonej żywności.

Aktywistki miały na sobie koszulki z napisem "Riposte alimentaire". Krzyczały: "Co jest ważniejsze? Sztuka, czy prawo do zdrowej i zrównoważonej żywności?"

Breaking:



Latest visuals of protesters targeted the iconic #MonaLisa painting in #Paris, hurling soup in an act of vandalism.



Fortunately, the famous artwork, remained unharmed as it is protected by a clear casing. An environmental group, #RiposteAlimentaire, claimed… pic.twitter.com/FLbeOBmQkw