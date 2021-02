Aktywistka ekologiczna przykleiła się do drzwi jednego z sejmowych budynków

CNN: Norwegia, Kanada i Wielka Brytania nie są obrońcami klimatu

Wielka Brytania i Kanada zamierzają zredukować emisje CO2 do zera do 2050 roku, zaś Norwegia ma to osiągnąć do 2030 roku. Portal CNN twierdzi jednak, że kraje te przyczyniają się w znacznym stopniu do emisji gazów cieplarnianych na świecie oraz nie podejmują kroków, by faktycznie z tym skończyć.