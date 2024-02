Aktywiści klimatyczni nie będą się już przyklejać do ulic. Zmieniają strategię

Działacze klimatyczni z Ostatniego pokolenia (Last Generation) zapowiedzieli zmianę strategii oraz form protestu – zrezygnują m.in. z przyklejania się do ulic. Od marca grupa chce nawoływać do „nieposłusznych” zgromadzeń w całym kraju i sprzeciwiać się prawicowej ekstremie – poinformował portal „Tagesschau”.

fot. FABRIZIO BENSCH / / Reuters

„Zamiast dzielić się na małe grupy i blokować drogi, będziemy organizować liczne zgromadzenia” – oświadczyli aktywiści. Potwierdzili, że skończyli z przyklejaniem się do dróg w celu ich blokowania. Zamiast tego chcą częściej pojawiać się w miejscach „zniszczonych klimatyczne” – w kopalniach, przy rurociągach naftowych, lotniskach, terenach spółki energetycznej RWE.

Nowym celem aktywistów ma być „zintensyfikowanie bezpośredniej konfrontacji” z osobami odpowiedzialnymi za szkody klimatyczne. Grupa zapowiedziała też „publiczne rzucanie wyzwań politykom i innym decydentom, także przed kamerami”.

Ostatnie pokolenie rozpoczęło blokady drogowe w celu wymuszenia zmian w polityce klimatycznej 24 stycznia 2022 roku – przypomniał „Tagesschau”. Do protestów dochodziło także w muzeach i budynkach rządowych.

Wg danych berlińskiej policji w zeszłym roku odnotowano 550 akcji z udziałem aktywistów. Prokuratura w stolicy prowadziła w ciągu ostatnich dwóch lat 3700 spraw.

Aktywiści zadeklarowali przyłączenie się do protestów przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. „Katastrofę klimatyczną i faszyzm należy potraktować łącznie” - podkreślili. Europa przesunęła się w prawo w następstwie napływu uchodźców wywołanego zmianami klimatycznymi – wyjaśnili działacze Ostatniego pokolenia.

mszu/ mms/