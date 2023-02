Przychody Asbisu w styczniu spadły o ok. 8 proc. rdr do ok. 222 mln USD

Asbis Enterprises, dystrybutor, deweloper i dostawca produktów, rozwiązań i usług IT oraz IoT na rosnących rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, wypracował w styczniu 2023 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 222 mln USD, wobec 242 mln USD w styczniu 2022 r., co oznacza spadek o ok. 8 proc. - podała spółka w komunikacie.