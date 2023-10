Akcjonariusze mniejszościowi Ciechy sprzedali na rzecz KI Chemistry 2,98 proc. akcji

Do końca października CI Games opublikuje pierwsze dane sprzedażowe Lords of The Fallen W pierwszy weekend po premierze gra Lords of The Fallen uplasowała się na trzecim miejscu pośród bestsellerów platformy Steam - poinformował CI Games, wydawca gry, w komunikacie prasowym. Do końca października spółka przedstawi pierwsze dane sprzedażowe swojego największego i najważniejszego tytułu.