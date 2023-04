Akcjonariusze kontra kanadyjskie banki w walce o paliwa kopalne

PGG i JSW chcą wychwytywać ok. 50 proc. metanu z kopalnianego powietrza Polska Grupa Górnicza i Jastrzębska Spółka Węglowa pracują nad tym, by wychwytywać ok. 50 proc. metanu z kopalnianej atmosfery. Obecnie to ok. 37-38 proc. Celem jest też wykorzystanie ujętego metanu na poziomie 90-95 proc. – wynika z wtorkowej informacji spółek.