Akcjonariusze Ten Square Games chcą sprzedać w ABB do 9,78 proc. akcji spółki

Akcjonariusze Ten Square Games, Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal, chcą sprzedać w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu do 710,4 tys. akcji spółki, stanowiących do 9,78 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Maciej Popowicz oferuje do sprzedaży w ABB nie więcej niż 504.024 akcje, stanowiące do 6,94 proc. w kapitale zakładowym spółki oraz w ogólnej liczbie głosów, a Arkadiusz Pernal nie więcej niż 206.412 akcji, stanowiących do 2,84 proc. udziału w kapitale i głosach.

Kurs akcji spółki na koniec wtorkowych notowań wyniósł 550 zł, a kapitalizacja Ten Square Games sięgała ok. 4 mld zł.

Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie jej rozwoju.

Po zakończeniu ABB Maciej Popowicz będzie posiadał akcje spółki reprezentujące ok. 22,2 proc. ogólnej liczby głosów, a Arkadiusz Pernal ok. 11,1 proc. Akcjonariusze zobowiązali się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od rozliczenia transakcji.

Popowicz i Pernal, założyciele Ten Square Games, opuścili w ubiegłym roku zarząd spółki i zostali członkami rady nadzorczej. Obaj są uczestnikami porozumienia akcjonariuszy firmy, które zgodnie z raportem za trzeci kwartał posiada łącznie 51,5 proc. akcji spółki - ogłoszone we wtorek ABB oznacza więc utratę przez członków porozumienia większościowego pakietu akcji.

Pod koniec stycznia ubiegłego roku Popowicz i Pernal sprzedali w ABB 13,31 proc. akcji spółki, po cenie 230 zł. Proces został ogłoszony po zamknięciu notowań 28 stycznia, przy kursie 258,5 zł - dyskonto wobec tej wyceny wyniosło 11 proc.

Jak podała spółka we wtorkowym komunikacie, rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie - podczas poprzedniej oferty proces zakończył się następnego dnia po ogłoszeniu.

Wyłącznym globalnym koordynatorem procesu jest Wood & Company Financial Services. (PAP Biznes)

