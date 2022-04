Akcjonariusze PKO BP zdecydują ws. skupu do 125 mln akcji własnych

fot. Katarzyna Sokolowska / / Shutterstock

Akcjonariusze PKO BP zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania do 125 mln akcji własnych, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego, w celu ich umorzenia - poinformowała spółka w projektach uchwał na ZWZ, zwołanego na 12 maja. Akcjonariusze zdecydować mają także o zmianie statutu banku umożliwiającej wypłatę dywidendy zaliczkowej.

Akcjonariusze zdecydować mają o utworzeniu w ramach kapitałów rezerwowych kapitału rezerwowego w wysokości 6,5 mld zł z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia.

Upoważnienie zarządu banku do nabywania akcji własnych udzielone ma być na na okres 2 lat licząc od dnia wejścia w życie uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Nabycie akcji może następować za cenę nie wyższą niż 150 proc. wartości księgowej (w PLN) na jedną akcję własną, wskazaną w ostatnim opublikowanym przed dniem nabycia akcji własnych śródrocznym albo rocznym sprawozdaniu finansowym.

Bank zastrzegł, że nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu stosownych zgód Komisji Nadzoru Finansowego.

W uzasadnieniu projektowanej uchwały PKO BP podał, że w ocenie zarządu, bank posiada nadwyżkę kapitałów, a co za tym idzie funduszy własnych, odzwierciedlaną poprzez poziomy współczynników wypłacalności oraz dźwigni, pozwalających na przeprowadzenie programu skupu akcji własnych.

"Biorąc pod uwagę sytuację płynnościową banku, określaną m.in. poprzez wysokość wskaźników płynności, bank będzie w stanie sfinansować skup do 10 proc. akcji własnych i nie wpłynie to na pogorszenie płynności finansowej Banku" - napisano w uzasadnieniu.

"Zaproponowana konstrukcja odkupu akcji własnych umożliwi zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w nim na równych i przejrzystych zasadach, zaś biorąc pod uwagę wyposażenie kapitałowe Banku będące na bezpiecznym poziomie, nie zakłóci rozwoju działalności biznesowej i realizacji celów strategicznych. Ponadto Bank utrzyma bufor kapitałowy na wypadek wystąpienia niekorzystnych zdarzeń, jak również na pokrycie ewentualnych dodatkowych potrzeb kapitałowych związanych z zaangażowaniem w kredyty walutowe" - dodano.

Jedna z projektowanych uchwał ZWZ zakłada także zmianę statutu banku tak, aby umożliwić przeznaczenie kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy zaliczkowej.

"Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe przeznaczone na wypłatę dywidendy zaliczkowej oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - napisano w projektowanej uchwale.

PKO BP podało w projektach uchwał, że proponowana wysokość dywidendy na akcję z zysku netto za 2021 roku wynosi 1,83 zł.

Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 sierpnia, a dniem jej wypłaty 23 sierpnia 2022 roku.

Zgodnie z propozycją na dywidendę, trafić ma łącznie 2,287 mld zł stanowiącej 49,77 proc. zysku netto za 2021 rok.

Pozostałą część zysku w kwocie prawie 2,31 mld zł zarząd PKO BP proponuje pozostawić niepodzieloną. (PAP Biznes)

seb/ asa/