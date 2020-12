Akcjonariusze Mercatora chcą sprzedać w ABB do 508 000 jego akcji

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Akcjonariusze spółki Mercator Medical chcą sprzedać w ABB do 508 000 jej akcji, stanowiących 4,79 proc. w kapitale zakładowym i uprawniających do 3,45 proc. głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji chce sprzedać nie więcej niż 500 000 akcji, a Urszula Żyznowska nie więcej niż 8 000 akcji.

"Akcje sprzedawane oferowane w ramach ABB przez Anabaza Ltd. stanowią 7,84 proc. akcji będących w posiadaniu Anabaza Ltd. Anabaza Ltd. oświadczyła przy tym, że zamierza pozostać większościowym akcjonariuszem spółki" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)

