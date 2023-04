Akcjonariusze Kernel Holding apelują do KNF i GPW ws. delistingu spółki

Zysk rekordowy, a dywidenda zerowa. Torpol dołącza do awangardy GPW Chociaż zysk za 2022 r. budowlanego Torpolu okazał się rekordowy, to nie będzie on dzielony między akcjonariuszami spółki. Nie bez znaczenia może być przejęcie pakietu kontrolnego przez Centralny Port Komunikacyjny w 100 proc. należący do Skarbu Państwa. Tym samym Torpol od lat wypłacający dywidendę, przestaje to robić, gdy zarobił najwięcej w swojej historii.