Akcjonariusze Ceramiki Nowej Gali zdecydowali o wycofaniu spółki z GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali postanowiło o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd do złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na GPW i podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do wycofania oraz do zniesienia dematerializacji akcji.

Wycofanie akcji Ceramiki to efekt ogłoszonego wcześniej wezwania na akcje spółki przez Cerrad. (PAP Biznes)

