Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać w ABB do 76,5 mln akcji spółki

Allegro

Akcjonariusze Allegro - Cidinan, Permira VI Investment Platform i Mepinan - chcą sprzedać w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu do 76,5 mln akcji, uprawniających do 7,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała we wtorek spółka.

Wcześniej informację o zamiarze sprzedaży przez akcjonariuszy akcji podała agencja Bloomberg. Później Bloomberg poinformował, że księga popytu na akcje została pokryta.

Zgodnie z wtorkowym komunikatem Allegro, jako część transakcji, pozostałe akcje posiadane przez Cidinan, Permira VI Investment Platform i Mepinan będą objęte 90-dniowym lock-upem.

Jak podano, współprowadzącymi księgę popytu są Goldman Sachs oraz Morgan Stanley, a współzarządzającym PKO BP.

Allegro zadebiutowało na GPW 12 października 2020 r. Jak wówczas podawano, akcje posiadane przez większościowych akcjonariuszy były objęte umową zakazującą sprzedaży tych akcji (lock-up) przez okres 180 dni od pierwszego dnia notowania na GPW.

Największymi akcjonariuszami spółki są posiadające po 31,4 proc. akcji Cidinan i Permira VI Investment Platform oraz Mepinan, który ma 6,98 proc. akcji spółki. Free float to pozostałe 30,24 proc. akcji.

We wtorek na zamknięciu sesji akcje Allegro wyceniano na 63,63 zł za sztukę. (PAP Biznes)

doa/ osz/