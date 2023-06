Akcjonariusz chce, by Benefit Systems wypłacił łącznie 70 zł dywidendy na akcję

Jeden z akcjonariuszy spółki Benefit Systems, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę łącznie 70 zł dywidendy na akcję, czyli 205,3 mln zł - podał Benefit Systems w komunikacie.

fot. VGstockstudio / / Shutterstock

W maju, zarząd Benefit Systems zarekomendował, by spółka wypłaciła za 2022 rok prawie 120,3 mln zł dywidendy, czyli 41 zł na akcję.

"W opinie akcjonariusza bardzo dobra sytuacja biznesowa w połączeniu z ponadprzeciętnie bezpieczną strukturą bilansu spółki pozwala na dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w dużo większym stopniu niż miało to historycznie miejsce. Dodatkowo świetne wyniki finansowe zaraportowane za pierwszy kwartał bieżącego roku pozwalają oczekiwać dalszej dynamicznej poprawy zyskowności w przyszłości, co przełoży się na utrzymanie, a docelowo wzmocnienie siły finansowej i bezpieczeństwa struktury finansowania spółki w przyszłości, również po uwzględnieniu wypłaty wyższej niż pierwotnie zaproponowano dywidendy" - wskazał w uzasadnieniu do projektu uchwały Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

Polityka dywidendowa Benefit Systems na lata 2023-2025 zakłada, że zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na wypłatę dywidendy co najmniej 60 proc. skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

Walne zgromadzenie Benefit Systems zaplanowane jest na 29 czerwca. (PAP Biznes)

alk/ gor/