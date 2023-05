Akcjonariusz XTB sprzedał w ABB 7 mln akcji spółki. Po 38 zł za sztukę

BNP Paribas BP ma 1.592 ugód ws. kredytów CHF. Skłonność klientów do ich zawierania bez zmian Łączna liczba indywidulanych ugód BNP Paribas BP w sprawie kredytów CHF pod koniec marca 2023 roku wzrosła do 1.592 z 1.142 pod koniec 2022 roku. Po opinii Rzecznika TSUE skłonność klientów do zawierania ugód się nie zmieniła - podał bank w raporcie.