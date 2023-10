Akcjonariusz Novity chce, by spółka wypłaciła dywidendę nadzwyczajną

Citi Handlowy chce do 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną we własnej działalności Citi Handlowy planuje osiągnąć neutralność klimatyczną we własnej działalności do 2030 roku dzięki korzystaniu w 100 proc. z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł i zwiększeniu efektywności energetycznej budynków - poinformował bank w komunikacie prasowym.