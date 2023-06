XTB rozmienia akcje na drobne. Broker jeszcze bardziej przesunie przecinek

Jakiś czas temu XTB wprowadziło do oferty akcje ułamkowe, umożliwiając klientom kupno jednej setnej części wybranych instrumentów. Półtora miesiąca później liczba zer po przecinku zostanie zwiększona.

/ XTB

Akcje ułamkowe w ofercie XTB pojawiły się w połowie kwietnia i początkowo zostały udostępnione klientom z Rumunii, a po dwóch tygodniach Czechom, Słowakom i Portugalczykom. Prezes spółki Omar Arnaout komentował wówczas dla Bankier.pl, że żeby wyróżnić rodzimy rynek, usługa zostanie wprowadzona w Polsce wraz z rozszerzeniem oferty do 926 akcji spółek z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych oraz 136 europejskich ETF-ów. Słowa dotrzymał i akcje ułamkowe XTB wystartowały w naszym kraju 15 maja.

Produkt XTB umożliwia inwestorom zakup części akcji, a to znacząco zwiększa ich pole do dywersyfikacji. Aktualnie najdroższe nominalnie akcje notowane na GPW należą do LPP i podczas czwartkowej sesji kosztują 13 860 zł za sztukę. Dzięki akcjom ułamkowym klienci XTB mogą zyskać ekspozycję na spółkę, nie płacąc pełnej kwoty, tylko 138,6 zł, a od 30 czerwca będą w stanie kupić ją już od 10 zł (minimalny rozmiar transakcji).

Od strony technicznej produkt XTB to powiernicze prawo do części akcji lub ETF-u notowanego na rynku regulowanym. Aktywo podzielone na ułamki należy do brokera i staje się własnością klienta dopiero, gdy jego udziały przekroczą liczbę całkowitą (to znaczy będzie posiadał 1 akcję lub certyfikat ETF). Inwestorzy mają jednak prawo do korzyści ekonomicznych i otrzymują proporcjonalną część dywidendy.

Jeszcze bardziej ułamkowe akcje w XTB

Akcje ułamkowe w XTB można było kupować do tej pory z precyzją 0,01. To znaczy, że inwestorzy mogli stać się posiadaczami jednej setnej części wybranego instrumentu. Minimalna wartość zlecenia została ustalona na 10 złotych (dla polskich spółek) oraz odpowiednio 10 USD/EUR/GBP/CHF lub 100 SEK/NOK/DKK (w zależności od rynku notowań).

Od 30 czerwca nastąpi zmiana precyzji, dzięki której klienci XTB będą mogli kupować tak niewielką część akcji lub ETF-ów jak 0,0001. Zmianie nie ulegnie jednak minimalna wartość inwestycji.

Zmiany w ofercie Akcji Ułamkowych są naturalne. Pracujemy zgodnie z założonym przez nas harmonogramem i obecnie przyszedł moment na ewolucję tego produktu. Wprowadzenie zmian było motywowane głównie celem umożliwienia inwestorom większej elastyczności w budowie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. To rozwiązanie jeszcze bardziej przybliży nas do jego realizacji. - skomentował Omar Arnaout, prezes XTB.

Omar Arnaout odpowiedział też na pytanie Bankier.pl o ocenę popularności akcji ułamkowych wśród klientów:

Powiem krótko, jesteśmy bardzo zadowoleni z popytu na Akcje Ułamkowe. Zauważyliśmy, że wprowadzenie możliwości inwestowania w akcje i ETF za określoną kwotę, co jest nowością na naszej platformie, spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów. Od dawna dostrzegliśmy taką potrzebę wśród inwestorów i teraz widzimy, jak chętnie jest to przez nich wykorzystywane.

Obok nowości w akcjach ułamkowych XTB doda do swojej oferty 28 spółek z Polski i zagranicy oraz 11 ETF-ów. Od 30 czerwca klienci brokera będą mogli kupować m.in. akcje ostatniego “hitu” warszawskiej giełdy: Elektrociepłowni Będzin, której notowania osiągnęły w czwartek najwyższą wartość w historii.