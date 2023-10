Akcje na GPW atrakcyjne wg strategów Morgan Stanley. Szerokie wzrosty na WIG20

Indeksy na GPW ciągle korzystają z powyborczego wiatru zmian i pną się do góry. Co prawda na niektórych spółkach widać pierwsze objawy realizacji zysków, ale silny złoty wspiera szerokie wzrosty i pokazuje, że napływ zagranicznego kapitału trwa. Do inwestycji na GPW zachęcał też poranny komunikat banku inwestycyjnego Morgan Stanley o dobrych perspektywach polskiego rynku.

Druga sesja po wyborach parlamentarnych przyniosła kontynuację zwyżek, ale już nie tak euforycznych jak dzień wcześniej. Inwestorzy szukają branż i spółek, które mogą być beneficjentami prawdopodobnej zmiany rządu, a tym samym odblokowania środków z KPO i być może „jastrzębiego zwrotu” w RPP. Korzysta na tym także polski złoty, który zyskiwał przez cały dzień, świadcząc o zainteresowaniu Polską zagranicznego kapitału (akcje na GPW można kupić tylko za złote).

Działo się to przy słabszym sentymencie rynków bazowych, tracących przy znów rosnących rentownościach amerykańskich obligacji. 10-latki powróciły do rekordowych poziomów z początku października.

We wtorek pokazano znacznie lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w USA, co wzmogło wątpliwości nt. oczekiwanej przez rynek ścieżki Fed. Na Wall Street rozkręca się sezon wyników, ale dobre wyniki Bank of America czy Goldman Sachs zostały na początku wtorkowego handlu przykryte spadkami cen obligacji.

Tym samym GPW znów pokazała się z lepszej strony, na której WIG20 w czasie sesji wspiął się najwyżej od 7 sierpnia br. Udało się to rano, kiedy duże spółki mocnym otwarciem handlu, zareagowały na oficjalne wyniki wyborów ogłoszone przez PKW i sygnały od strategów banku Morgan Stanley o przeważaniu polskich akcji w ich portfelach, i umieszczeniu na liście polecanych spółek (Focus List) w regonie EEMEA Banku Pekao.

Ostatecznie WIG20 zyskał 1,87 proc. WIG był wyżej o 1,8 proc. Z kolei mWIG40 wzrósł o 1,98 proc., a sWIG80 o 1,13 proc. Obroty znów były wyższe od przeciętnych i wyniosły 2,13 mld zł na szerokim rynku, z czego 1,89 mld zł dotyczyło WIG20.

W blue chipach po porannych wzrostach nastąpiło cofnięcie na kursie Orlenu (-1,42 proc.), na którego akcjach obrót wyniósł 323 mln zł, sugerując realizację części zysków z ostatnich kilku dni. Nieznacznie pod kreską były jeszcze tylko KGHM (-0,53 proc.), a 1 proc. spadku zaliczył kurs JSW.

Najlepiej zaprezentował się kurs Pepco (6,76 proc.), który we wtorek i środę organizuje dzień rynków kapitałowych, a jego najważniejszym punktem będzie prezentacja zarządu w środę, 18 października. Tymczasem kurs zalicza szóstą wzrostową sesję z rzędu.

Odbicie zaliczył kurs PGE (5,27 proc.), chociaż grupa podała, że musi zrobić rezerwę w spółce zależnej na 291 mln zł, co obniży wynik EBITDA grupy kapitałowej PGE w tej samej kwocie.

Tym razem spółki Skarbu Państwa były trochę z tyłu, jeśli chodzi o skalę wzrostów, bo do liderów dołączyły jeszcze Kęty (5,1 proc.) i Dino (4,78 proc.). Poniedziałkowi liderzy (Pekao i PKO) zyskali we wtorek poniżej 1 proc., a najlepszy z banków był kurs mBanku (3,06 proc.). Cały sektor mierzony przez WIG-Banki zyskał 0,97 proc. Wyraźnie do góry poszedł kurs PZU, bo analitycy z HSBC podnieśli rekomendację jego do „kupuj”.

W drugiej linii także do góry mocno poszły akcje energetycznych Tauronu (4,86 proc.) i Enei (5,73 proc.), a także motoryzacyjnego Intercars (5,49 proc.).

Z szerokiego rynku warto zauważyć odbicie na akcjach CI Games (15,54 proc.) czy Movie Games (9,75 proc.). Kurs tego pierwszego rozpoczął sesję od wyznaczenia nowych 6-miesięcznych minimów na 2,625 zł, ale kurs dźwignął się od tego dołka i sesyjna zmiana wyniosła ponad 23,2 proc., przy sporych jak na spółkę obrotach na poziomie 26,7 mln zł.

Michał Kubicki