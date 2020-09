fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

W prospekcie emisyjnym Allegro znalazł się zapis o wprowadzeniu nowego programu motywacyjnego. Pracownikom, którzy w dniu wejścia Allegro na giełdę będą zatrudnieni w spółce z grupy na umowę o pracę, zostaną przyznane nieodpłatne akcje o wartości 10 tys. złotych.

Pracownicze programy akcyjne nie są w Polsce popularne, Jak wynika z badania przeprowadzonego przez PwC, wśród 140 największych polskich spółek giełdowych programy akcyjne występują w blisko 31 proc. z nich. Największy udział pracowników, którzy posiadają akcje firmy, można odnotować we Francji, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. W 2016 roku liczba pracowników-akcjonariuszy w Polsce wynosiła ok. 72 tys. osób, dla porównania we Francji liczba ta sięga 3 mln osób, czytamy w raporcie "Akcjonariat pracowniczy w Polsce na tle innych państw".

"Badania PwC w Polsce wskazują, że wśród 69 spółek z portfela WIG20, WIG40 i WIG80 najwięcej jest programów akcyjnych (ma je 40 spółkach). Na drugim miejscu są programy oparte na warrantach subskrypcyjnych (występują w 21 spółkach). Trzecie miejsce zajmują programy opcji na akcje (wdrożyło je 14 spółek). Co ciekawe, są też spółki, w których funkcjonują jednocześnie dwa programy: program akcyjny oraz opcji na akcje (5 spółek) oraz program opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych (1 spółka)", czytamy w raporcie PwC.

Akcje dla pracowników Allegro

Do tego niedużego grona dołączyło Allegro, które oczekuje debiutu na GPW na początku października. "W prospekcie zapowiedzieliśmy wprowadzenie nowego programu motywacyjnego – Allegro Incentive Plan (AIP). Jego pierwszy element – o czym już informowaliśmy wcześniej – zakłada, że pracownikom, którzy w dniu wejścia Allegro na giełdę będą zatrudnieni w spółce z Grupy na umowę o pracę, zostaną przyznane nieodpłatne akcje o wartości 10.000 zł. Drugim elementem AIP jest plan wykorzystania akcji w celu motywowania i nagradzania obecnych i przyszłych pracowników na stanowiskach o kluczowym znaczeniu zarządczym, produktowym lub eksperckim. Status spółki publicznej umożliwi nam wykorzystanie akcji do budowania długoterminowego zaangażowania pracowników w rozwój spółki. Program ten planujemy uruchomić w przyszłym roku" – podało PAP Biznes biuro prasowe Allegro, na pytanie o zapowiedziany w prospekcie program motywacyjny.

Allegro podało wcześniej, że wszyscy pracownicy grupy, którzy będą zatrudnieni w dniu wejścia spółki na giełdę i którzy nie posiadają akcji objętych w ramach historycznych uzgodnień inwestycyjnych, otrzymają jednorazową premię w formie akcji o wartości 10 000 zł na pracownika, do której uprawnienia nabędą po 360 dniach od daty wejścia na giełdę.

Akcje dla pracowników CD Projekt

W ostatnim czasie również akcjonariusze CD Projektu zdecydowali o ustanowieniu programu motywacyjnego dla pracowników spółki na lata 2020-2025. Jak pisaliśmy na łamach Bankier.pl jednym z bazowych celów ma być osiągnięcie przez pracodawcę co najmniej 8,3 mld zł skonsolidowanego zysku netto do 2025 roku.

We wrześniu walne zgromadzenie podjęło decyzję o wprowadzeniu w spółce programu motywacyjnego - w ramach rozliczenia programu pracownikom mają zostać przyznane maksymalnie 4 mln akcji. Osiągnięcie przez spółkę celów wynikowych ma warunkować w przyszłości przyznanie 80 proc. uprawnień do objęcia akcji w ramach programu. Pozostałe 20 proc. ma być zależne od kursu akcji CD Projektu.

"Wariant bazowy - dający możliwość realizacji uprawnień do objęcia akcji po bazowej cenie - zakłada osiągnięcie przez spółkę sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) w wysokości nie mniejszej niż 6 mld zł w latach 2020-2023,7 mld zł w latach 2020-2024 lub 8,3 mld zł w latach 2020-2025. Wariant drugi, pozwalający na realizację uprawnień po cenie z dyskontem, zakłada wypracowanie sumy skonsolidowanych zysków netto (powiększonych o koszty wyceny programu) na poziomie minimum 6 mld zł w latach 2020-2022,7 mld zł w latach 2020-2023, 8,3 mld zł w latach 2020-2024 lub 10 mld zł w latach 2020-2025", czytamy w artykule.

WS