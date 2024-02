Akcje banków ciężarem dla WIG20. Nie pomógł nawet prezes Glapiński

Sesja na GPW skończyła się ponad 1-procentowym obsunięciem WIG20 przy mniejszych zmianach indeksów pozostałych segmentów rynku. Największym obciążeniem dla indeksu blue chips okazał się sektor bankowy, któremu nie pomogła nawet zapowiedź prezesa NBP nt. możliwego utrzymania stóp procentowych na obecnym poziomie do końca roku.

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

WIG20 spadł o 1,21 proc., WIG był niżej o 0,96 proc. Z kolei mWIG40 zniżkował o 0,51 proc. natomiast sWIG80 zyskał 0,27 proc. Obroty przekroczyły 1,08 mld zł, z czego 907 mln dotyczyło WIG20.

W ujęciu sektorowym najsłabsze były energetyka (-1,67 proc.) i banki (-1,64 proc.). Chociaż prezes NBP dość jasno dał do zrozumienia, że raczej obniżek stóp w tym roku nie należy się spodziewać, mimo że decyzje, przy dużej niepewności, będą podejmowane z posiedzenia na posiedzenie, to akcje banków nie cieszyły się popytem w czwartek. Wysokie stopy na dłużej to wyższe zyski.

Z drugiej strony może inwestorzy dyskontowali informacje od ministra rozwoju, że program „Mieszkanie na start" może ruszyć dopiero jesienią, co oznacza spadek sprzedaży kredytów hipotecznych do tego czasu. Do początku tego tygodnia indeks banków notował dynamiczne zwyżki, wyznaczając kolejne historyczne maksima, a podczas poniedziałkowej sesji zbliżył się do 11 900 pkt.

Z branżowych indeksów w górę poszły tylko gry (0,97 proc.), informatyka (0,33 proc.), media (0,25 proc.), spółki spożywcze (0,15 proc.) i nieznacznie leki (0,01 proc.).

W WIG20 największą przecenę miały akcje Santandera (-3.88 proc.), PZU (-3,8 proc.) i Dino (-2,63 proc.). Dalej były mBank (-2,02 proc.) i Alior (-1,71 proc.). Mimo, że ze stratą to szacunkowy wynik mBanku był lepszy od oczekiwań. Ponad 1 proc. straciły jeszcze kursy PGE, PKO i Pekao. Pod kreską były inne największe spółki jak Orlen i KGHM. Na plusie znalazły się tylko papiery CD Projektu (1,57 proc.), Allegro (1,55 proc.) i Cyfrowego (0,69 proc.). Neutralny był kurs Grupy Kęty.

PGE poinformowało w środę wieczorem, że rada nadzorcza spółki odwołała członków zarządu PGE na czele z prezesem Wojciechem Dąbrowskim. Rada delegowała do zarządu Eryka Kosińskiego i powierzyła mu obowiązki prezesa zarządu. Natomiast w środę rano minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że w ciągu 2-3 tygodni w resorcie klimatu powstaną przepisy dotyczące mrożenia cen energii w drugiej połowie roku. Jak wynikało z jej wypowiedzi, rozwiązania będą uwzględniały kryterium dochodowe.

Wyraźny spadek WIG20 odbył się przy całkiem pozytywnej sesji w Europie i przy zyskującym po konferencji prezesa NBP. Była t zatem najsłabsza sesja WIG20 od połowy stycznia.

Z szerokiego rynku warto zwrócić uwagę na kurs Lubawy (12 proc.), spółka bowiem pokazał bardzo dobre szacunkowe wyniki jednostkowe.

MKu