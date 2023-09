Akcje Tesli wystrzeliły. Analitycy wróżą spółce Muska potężny wzrost dzięki AI

Akcje Tesli gwałtownie wzrosły po publikacji analityków, według których superkomputer Dojo i sztuczna inteligencja podniosą wycenę spółki o kilkaset miliardów dolarów.

W poniedziałek 11 września Tesla umocniła swoje notowania o ponad 10%, po tym jak Morgan Stanley ogłosił, że superkomputer Dojo może zwiększyć wartość rynkową spółki o 500 mld dolarów. Akcje producenta samochodów elektrycznych zamknęły sesję na poziomie 273 dol.

Od początku 2023 r. akcje spółki Elona Muska wzrosły o 130%. Tesla należy do wąskiego grona gigantów technologicznych, których notowania napędzały wycenę indeksów giełdowych w USA.

You can't make this up:



The S&P 7, a handful of technology stocks, are now up an incredible 54% this year.



3 weeks ago, the S&P 7 was up a massive 70%.



Meanwhile, the remaining S&P 493 is up just 4%.



These same stocks have accounted for 75% of the ENTIRE Nasdaq's gain this… pic.twitter.com/T6gwTDmT8q