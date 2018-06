Akcje Tesli o 10 proc. w górę. Musk znowu oczarował inwestorów

Czar Elona Muska nadal działa na inwestorów. Po ostatnich zapewnieniach prezesa Tesli, że tempo produkcji tesli model 3 przyspiesza i wydolność linii osiągnie za moment docelowy poziom 5000 szt. egzemplarzy na tydzień.

Tak dobrego dnia na giełdzie Tesla nie miała od prawie 3 lat. Cena akcji wzrosła o 10 proc. – informował CNN Money. Poprawa na giełdzie nastąpiła po wtorkowym spotkaniu Muska z udziałowcami spółki. Twórca marki powiedział na miejscu, że dodatni cash flow pojawi się w sprawozdaniu do końca roku i bardzo prawdopodobne, że produkcja modelu 3 na poziomie 5000 szt./tydz. jest bardzo prawdopodobna jeszcze w tym roku.

Pomimo sporego wzrostu akcje Tesli wciąż wyceniane są niżej niż przed rokiem. Środowy wzrost wyniósł 10 proc. – nominalnie ok. 30 dolarów. Cena walorów wzrosła z 290 do 320 dolarów za akcję. Maksyma z 2017 roku to jednak prawie 390 dol. – wtedy kapitalizacja Tesli okazała się większa niż największych gigantów branży motoryzacyjnej, takich jak Ford czy General Motors.

Elon Musk ma niewątpliwie dar do czarowania inwestorów, kiedy ci zaczynają powątpiewać, że kiedykolwiek ujrzą zysk netto w raportach spółki. Przypomnijmy, że za I kw. 2018 roku Tesla odnotowała rekordową stratę, a pomimo wzrostu produkcji klienci już tracą cierpliwość w oczekiwaniu na swój egzemplarz modelu 3. Prawie ¼ zamówień została anulowana, a zaliczki zwrócone. Od czasu uruchomienia zapisów na model 3 tylko 8 proc. zamawiających doczekało się swojego auta.

Mateusz Gawin