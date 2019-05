Akcje Tesli najtańsze od 2,5 roku. Czy to koniec spadków?

Podczas wtorkowej sesji akcje Tesli po raz pierwszy od grudnia 2016 roku były wyceniane na mniej niż 200 dolarów. Analitycy martwią się o przyszłość spółki i w skrajnym scenariuszu nie wykluczają przeceny do… zaledwie 10 USD.

Inwestycyjny świat za Atlantykiem dzieli się na wyznawców Tesli wciąż wierzących, że jest to firma, która odmieni losy motoryzacji, oraz na tych, którzy uważają ją za medialno-inwestycyjną bańkę wykreowaną przez mistrza PR-u i iluzji Elona Muska. Rzecz jasna ci pierwsi postrzegają Muska jako wielkiego inwestora i wizjonera, przy którym Henry Ford może się schować.

Za sprawą tych pierwszych przez ostatnie pięć lat wycena Tesli lewitowała w stratosferze, od grudnia 2016 roku regularnie przekraczając 200 USD, a w porywach podchodząc nawet pod 400 USD za walor. Były to czasy, gdy produkująca zaledwie kilkadziesiąt tysięcy aut kwartalnie Tesla była wyceniana wyżej niż tacy giganci motoryzacji jak Ford czy General Motors.

Takie teksty pisaliśmy niemal równo dwa lata temu. Ale już rok temu sentyment do biznesu Elona Muska zaczął się odwracać. Inwestorów niepokoił nie tyle brak zysków, co regularne rozmijanie się obietnic z faktami. Już w marcu 2018 roku pojawiły się formułowane wprost opinie, że Teslę czeka bankructwo. Spółce jednak udało się uciec spod topora, znajdując inwestorów gotowych pożyczyć jej pieniądze. Sam Elon Musk w prima aprilis publicznie żartował z upadku Tesli.

Od lat problemem Tesli była niezdolność do zarabiania pieniędzy . Co prawa w drugim półroczu 2018 firma przez dwa kwartały z rzędu zaraportowała zysk netto, ale już pierwszy kwartał tego roku znów był na czerwono. Wróciły więc zeszłoroczne obawy o utrzymanie płynności finansowej. Tym bardziej, że Tesla znów rozczarowała wolumenem produkcji , który okazał się o niemal jedną trzecią niższy od oczekiwań analityków.

Do niedawno teslo-optymiści głosili tezę, że gdy tylko spółka rozkręci masową produkcję modelu 3, to zacznie wreszcie zarabiać. I początkowo wydawało się, że mieli rację. Ale od kilku miesięcy z kalifornijskiej firmy napływają nowe niepokojące sygnały. Przede wszystkim Tesla zaczęła obniżać ceny swoich aut i zwalniać pracowników, co sugeruje spadek popytu na auta Elona Muska. To spora zmiana, bo dotychczas inwestorzy zakładali, że Tesla sprzeda tyle pojazdów, ile tylko zdoła wyprodukować. I że jedynym ograniczeniem dla przychodów są moce produkcyjne. A teraz okazuje się, że klienci nie muszą kochać Tesli tak mocno, jak jej akcjonariusze.

Także ci ostatni powoli tracą wiarę w magiczne zdolności Tesli i Elona Muska. Od początku roku akcje Tesli przeceniono o 35%, do 201,65 USD na zamknięciu wtorkowego handlu posesyjnego. „Spółka może zakończyć drugi kwartał z 13,3 mld USD długu przy kapitalizacji wynoszącej ok. 35 mld USD” – napisali analitycy banku Morgan Stanley. Ich zdaniem Tesla zbyt się „rozrosła” i przeszacowała popyt na auta elektryczne. „Odejścia kluczowych menedżerów, obniżki cen oraz nadzwyczajne cięcia kosztów wpisują się w narrację o tym, że spółkę czekają potencjalne napięcia” – ostrożnie dodają eksperci Morgan Stanley. Ale ostrzegają też, że w najgorszym scenariuszu kurs akcji Tesli spadnie do zaledwie 10 dolarów.

Analitycy z Wall Street są jednak podzieleni w sprawie Tesli. Wśród 32 rekomendacji zebranych przez serwis marketwatch.com 11 brzmi „kupuj”, 9 zaleca „sprzedaj” i tyle samo mówi „trzymaj”. W spółkę wierzy także Elon Musk, który w poniedziałek wykonał opcję zakupu 175 000 akcji Tesli po cenie wykonania wynoszącej zaledwie 31,17 USD. Musk posiada 19,5% wszystkich akcji Tesli i przysługuje mu jeszcze prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 4,6 mln akcji spółki.

Krzysztof Kolany