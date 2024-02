Akcje Mety zyskały 20%. S&P500 coraz bliżej 5 000 punktów

Silnie drożejące akcje wielkich spółek technologicznych wyniosły indeks S&P500 na nowy rekord wszech czasów. Inwestorzy nie przejęli się bardzo mocnymi danymi z amerykańskiego rynku pracy i nadal wierzą w ostre obniżki stopy funduszy federalnych.

S&P500 zakończył piątkową sesję na poziomie 4 958,61 punktów, rosnąc o 1,07% i wyznaczając nowe historyczne maksimum. Nasdaq zwyżkował o 1,74%, finiszując z wynikiem 15 628,95 pkt. Swój niedawny rekord wszech czasów poprawiła także średnia przemysłowa Dow Jonesa, która zyskawszy 0,35% osiągnęła pułap 38 654,42 pkt.

Gwiazdą dnia były akcje Mety, które zyskały aż 20%. Właściciel Facebooka przedstawił rewelacyjne wyniki kwartalne i zapowiedział wypłatę dywidendy. Przychody wzrosły o 25%, koszty spadły o 8%, a zysk netto wzrósł ponad trzykrotnie. Bardzo mocny raport kwartalny pokazał także Amazon, a jego akcje podrożały o prawie 8%. Do tego doszły zwyżkujące po blisko 5% notowania Nvidii oraz AMD.

Znakomite wyniki technologicznych gigantów zepchnęły na dalszy plan comiesięczny raport z amerykańskiego rynku pracy. A ten istotnie był sensacyjny. Styczniowy przyrost etatów był blisko dwukrotnie wyższy od rynkowego konsensusu, czemu jednak towarzyszył spadek liczby pracujących i silny wzrost płac. Po takich danych Rezerwa Federalna nie za bardzo ma powód, aby w najbliższym czasie obniżyć stopy procentowe.

A na taki scenariusz rynek stawia od jesieni ubiegłego roku. W tym czasie indeks S&P500 zdołał zyskać 21%, dyskontując tegoroczne oczekiwane obniżki stóp procentowych w USA. Ale po publikacji styczniowych „payrollsów” cięcia stóp w oczekiwanej przez rynek wysokości (łącznie o 125-150 pb.) wydają się jakby mniej pewne. Rynek terminowy już pożegnał się z wizją marcowej obniżki, a wycena szans na taki ruch w maju zmalała z przeszło 90% do 71%. Do końca roku fed futures wciąż jednak wyceniają spadek stóp w Fedzie do 4,00-4,25%. Czyli o 125 pb. względem stanu obecnego.

Mocno wzrosły za to długoterminowe, rynkowe stopy procentowe. Rentowność 2-letnich obligacji rządu USA podniosła się o blisko 18 bp., sięgając 4,37%. Dochodowość 10-letnich Treasuries poszła w górę o ponad 16 pb., do 4,02%.

- Otoczenie makroekonomiczne zakładające silny wzrost korporacyjnych zysków oraz nadchodzący spadek stóp procentowych jest receptą na znacznie więcej miejsca dla wzrostów cen akcji – uważa Greg Bassuk, główny zarządzający w nowojorskim AXS Investments cytowany przez agencję Reuters. Tyle tylko, że Wall Street dyskontuje ten scenariusz już od przeszło trzech miesięcy i rynek jest mocno wykupiony.

Wsparciem dla giełdowych byków pozostają jednak zarówno solidne dane makro jak i wyniki spółek. Już 230 spółek z indeksu S&P500 zaraportowało wyniki za IV kwartał. Wśród nich 80% pokazało zyski wyższe od rynkowego konsensusu. Łączny wzrost zysków w tym okresie szacowany jest na 7,8% rdr.

