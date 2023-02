Akcje Meta zyskują 20 proc. Wzrosty równo rok po katastrofie właściciela Facebooka

Cena akcji właściciela Facebooka zyskuje po publikacji wyników. Kurs spółki Meta zyskiwał po otwarciu handlu kasowego nawet 20 proc. Raport finansowy pokazała lepsze od oczekiwań przychody, ale słabszy zysk na akcję, Mimo to inwestorzy rzucili się na mocno przecenione w ostatnim roku walory.

Raport o wynikach za IV kwartał 2022 r. Meta Platforma opublikowała w środę, po zakończeniu sesji na Wall Street. Już w handlu posesyjnym widać było, że inwestorzy entuzjastycznie odebrali pokazane dane finansowe, bo kurs rósł o kilkanaście procent.

W pierwszych transakcjach w handlu kasowym akcje Meta rosły o 20 proc. do 183,32 dol. za sztukę. Po godzinie handlu wzrosty przekraczały 22-proc. poziom. Cena wynosiła ponad 188 dol. Od początku stycznia kurs jest już wyżej o blisko 52 proc., a kapitalizacja spółki ma szansę wkrótce powrócić ponad poziom 500 mld dolarów, bowiem przy obecnych wzrostach wynosi 491 mld.

Przychody za IV kwartał 2022 roku Meta zaraportowała na poziomie 32,17 mld dolarów, co okazało się wynikiem lepszym od oczekiwań, które szacowały je na 31,65 mld. Słabiej wypadł zysk na akcję, który wyniósł 1,76 dol. wobec prognozy na poziomie 2,26 dol. Wzrost przychodów został osiągnięty głównie dzięki aplikacjom takim jak Facebook, Instagram i WhatsApp, które zarabiają na reklamach. Ich przychody wyniosły 31,25 mld dolarów, w porównaniu do 30,86 mld dolarów oczekiwań i były niższe o 4,2 proc. r/r., wydaje się to przyzwoitym wynikiem przy słabnącym rynku reklam.

Segment Reality Labs, który odpowiada za Metaverse, po raz kolejny wygenerował ogromną stratę operacyjną, tym razem wynoszącą 4,28 mld dol.

Uwagę zwracały za to liczby dotyczące korzystania z platform spółki przez użytkowników i to one po części mogą stać za pozytywnym odbiorem raportu.

Dzienna liczba aktywnych użytkowników Facebooka wyniosła 2,00 mld, chociaż spodziewano się, że będzie o 20 mln mniejsza. Miesięcznie aktywni użytkownicy Facebooka to z kolei ponad 2,96 mld osób, chociaż szacowano ich na poziomie 2,98 mld. Średni przychód na użytkownika sięgnął 10,86 dol., wobec prognozowanych 10,63 dol.

Jeśli chodzi o prognozy na cały rok 2023, Meta spodziewa się, że całkowite wydatki wyniosą od 89 do 95 mld dol., co jest szacunkiem niższym od w poprzedniej prognozy, która mówiła, że wydatki wyniosą od 94 do 100 mld dol.

Poza tym spółka poinformowała, że uruchomi program skupu akcji własnych o wartości 40 mld dol, co oznacza, że płynność oraz popyt na akcje firmy zdecydowanie wzrosną. Może to też świadczyć, że spółka widzi niedowartościowanie swoich akcji i brak możliwości lepszego wykorzystania tych środków. Mimo to, wydatki inwestycyjne w 2023 roku, szacowane przez spółkę znajdują się w przedziale między 30 a 33 mld dol.

"Głównym naszym motywem na 2023 rok jest „Rok Wydajności” i skupiamy się na tym, by być silniejszą i bardziej zwinną organizacją" – stwierdził Mark Zuckerberg.

„Myślę, że weszliśmy w pewną fazę zmiany dla firmy” – powiedział, zauważając, że liczba pracowników stale rosła przez prawie dwie dekady. Teraz, po redukcji około 11 000 etatów i wstrzymaniu większości rekrutacji, koncentruje się na „zwiększeniu efektywności podejmowania decyzji”.

Na wyobraźnię inwestrów podziałały też słowa prezesa o sztucznej intelignecji. Mark Zuckerberg chce, aby Meta była liderem w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, konkurując w ten sposób z takimi firmami jak OpenAI, która opracowała ChatGPT oraz Google, która pracuje nad swoimi rozwiązaniami za obszaru uczenia maszynowego.

„AI jest podstawą naszego silnika odkrywania i naszej działalności reklamowej, a także wierzymy, że umożliwi wiele nowych produktów i dodatkowe przekształcenia w naszych aplikacjach” – powiedział Zuckerberg

W 2022 r. akcje Meta zostały przecenione o blisko 70 proc. Dno trendu spadkowego akcje osiągnęły na początku listopada 2022 r., kiedy płacono za nie poniżej 90 dolarów. Czwartkowe odbicie odbywa się rok po historycznej wyprzedaży na akcjach spółki, kiedy na jednej sesji kurs spadł o ponad 26 proc. Był to wtedy największy jednodniowy spadek wartości spółki, który wyniósł ponad 241 mld dolarów.