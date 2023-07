Akcje Meta w górę po optymistycznej prognozie na trzeci kwartał

Akcje Meta Platform (dawniej Facebook) rosną kilka proc. w handlu pozasesyjnym w reakcji na opublikowane przez spółkę wyniki za drugi kwartał 2023 roku i przedstawieniu optymistycznych prognoz na kolejny kwartał.

fot. DADO RUVIC / / Reuters

Zysk Mety na akcję wyniósł w drugim kwartale 2,98 USD. Rynek oczekiwał zysku na akcję w wysokości 2,91 USD, ale konsensus może nie być porównywalny z wynikami.

Przychody spółki wzrosły rok do roku o 11 poc., do 32 mld USD. Konsensus zakładał przychody Mety na poziomie 31,12 mld USD.

Meta prognozuje, że w trzecim kwartale jej przychody wyniosą między 32 a 34,5 mld USD, co oznaczałoby wzrost rok do roku o przynajmniej 15 proc. Analitycy spodziewali się wcześniej, że w trzecim kwartale przychody Mety sięgną 31,3 mld USD. Meta po raz pierwszy od czwartego kwartału 2021 roku przedstawia prognozy przychodów zakładające wzrost rok do roku w skali dwucyfrowej. (PAP Biznes)

pr/