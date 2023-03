Wiadomo już, kiedy Grupa Żywiec zniknie z GPW

Elektrotim zakłada 350-450 mln zł rocznych przychodów; na dywidendę co najmniej 50 proc. zysku Elektrotim zakłada wzrost rocznych przychodów do poziomu 350-450 mln zł. Zarząd spółki będzie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości od 50 proc. do 75 proc. jednostkowego zysku - poinformowała spółka w strategii i polityce dywidendowej na lata 2023 -2025.