Akcje Elektrobudowy znikną z GPW

Elektrobudowa

Elektrobudowa zniknie z Giełdy Papierów Wartościowych. To efekt procesu upadłości, w jakim znajduje się spółka.

Syndyk masy upadłości poinformował w środę, iż powziął informację o uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wycofania z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Elektrobudowy.

Choć decyzja o wycofaniu Elektrobudowy pochodzi z uchwały zarządu GPW, to jednak warto zaznaczyć, że usunięcie jej z obrotu jest naturalną konsekwencją przepisów. Usunięcie nastąpiło w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta.

Wycofanie z obrotu na głównym rynku GPW akcji Elektrobudowy nastąpi z dniem 9 kwietnia 2021 roku. Jednocześnie zarząd giełdy postanowił, że zlecenia maklerskie na akcje spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 8 kwietnia 2021 roku [włącznie], tracą ważność.

Elektrobudowa potrafiła jeszcze w tym roku notować gwałtowne wzrosty, był to jednak swego rodzaju taniec nad grobem. Spółka posiada ujemne kapitały własne – mowa o minus 79 mln zł. W marcu 2020 r. sąd na wniosek zarządu spółki wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki i jej majątkiem zarządza syndyk. W grudniu postanowienie się uprawomocniło, a zgodnie z prawem sześć miesięcy po takim uprawomocnieniu akcje spółki są wycofywane z giełdy. Spółka zresztą sama przypomniała o tym inwestorom w styczniu, informując, że nie zamierza publikować raportów okresowych w 2021 r. właśnie w związku z planowanym wykluczeniem z notowań.

Na trudną sytuację spółki mocno wpłynęła sprawa kontraktu z Orlenem dotyczącego instalacji Metatezy. Koncern miał uwagi co do wykonania kontraktu, parł do obniżenia wynagrodzenia Elektrobudowy i żądał kar. Elektrobudowa złożyła kontrpozew z roszczeniem na około 150 mln zł bazującym m.in. na zaległym wynagrodzeniu. 12 lutego 2021 r. sąd arbitrażowy wydał pierwsze cząstkowe korzystne dla Elektrobudowy orzeczenia w sporze z Orlenem, co zaowocowało skokiem notowań. Wygrana wciąż dotyczyła jednak niewielkiej z punktu widzenia problemów spółki sumy.

AT