Akcje CD Projekt poniżej 100 zł. Nowa rekomendacja to katastrofa dla kursu

Notowania największego polskiego producenta gier przełamały barierę 100 zł za jedną akcję. W czwartek na rynku pojawiła się nowa rekomendacja z Bank of America wyznaczająca cenę na poziomie z 2017 r.

W czwartek w pierwszej części handlu kurs CD Projektu spadł do poziomu 99,40 zł, tracąc ponad 3,7 proc. w reakcji na pojawienie się na szerokim rynku nowej rekomendacji. Analitycy Bank of America obniżyli cenę docelową akcji CD Projektu do 55 zł i uważają, że kurs zachowa się "gorzej od rynku".

W opinii Bank of America rynek jest zbyt optymistyczny w ocenie sukcesów zapowiedzianych dodatków do gier CD Projekt w 2023 roku, a nowe gry z kategorii premium mogą być wydane w najlepszym razie dopiero w 2026 roku - przekazał PAP.

To nie najlepsza seria nowych rekomendacji, które pojawiają się od początku roku dla CD Projektu. W styczniu 2022 r. analityk nowojorskiej firmy inwestycyjnej AllianceBernstein, przewidywał, że cena akcji może spaść poniżej 150 zł. (wtedy kurs wynosił ok. 190 zł). Prognoza spełniła się w kwietniu, po publikacji wyników za 2021 r. Następnie w kwietniowej wycenie analityków z Credit Suisse, pojawił się poziom 100 zł jako cena docelowa. Sprawie przyjrzeli się też polscy eksperci z DM PKO BP i DM BOŚ, którzy w rekomendacji wyznaczyli 115 zł w pierwszym przypadku i 90 zł w drugim.

Najnowsza cena docelowa z Bank of America jest wyznaczona na poziomie ze stycznia 2017 r. Jej materializacja dałaby kapitalizację spółki na poziomie nieco ponad 5,5 mld zł. To wciąż dwa razy więcej niż obecna wartość drugiej pod tym względem spółki gamingowej z GPW – PlayWay.

Z danych Bloomberga wynika, że CD Projekt ma obecnie jedną rekomendację "kupuj", 6 "trzymaj" i 16 "sprzedaj"- informuje PAP.

W aktualnym rejestrze krótkiej sprzedaży, wśród ujawnionych podmiotów ponad progiem 0,5 proc. akcji netto znajdują się fundusze Kintbury Capital, Point72 Asset Management oraz Eminence Capital, których łączna pozycja wynosi 2,13 proc.

Jeszcze w 2020 r. ok. 5 mld kapitalizacji miał Ten Square Games, który jak CD Projekt i cała branża jest w silnym trendzie spadkowym. Kurs producenta gier mobilnych jest w „pogoni” za kursem CD Projektu i również zmierza do przełamania granicy 100 zł.

Michał Kubicki