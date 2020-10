Akcje Allegro zadebiutowały na warszawskiej giełdzie

GPW

W poniedziałek o 9:15 na warszawskiej giełdzie rozpoczęły się notowania akcji Allegro.eu. Pierwsze transakcje zawarto po kursie 65 zł, a więc o 51 proc. powyżej ceny ofertowej. To największy od przynajmniej dekady debiut na GPW.

O godzinie 10:00 akcjami Allegro wymieniano się po cenie 67,13 zł, czyli o 56 proc. powyżej ceny ofertowej ustalonej w ofercie na 43 zł. Po kilku minutach handlu obroty akcjami dzisiejszego debiutanta wyniosły 1,7 mld zł.

Inwestorzy tłumnie ruszyli po oferowane przed debiutem akcje Allegro, czego dowodem są redukcje w przydziale papierów. W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła 84,85 proc.

Do inwestorów trafiło 213,55 mln akcji Allegro.eu. Razem z opcją stabilizacyjną łączna liczba oferowanych akcji wynosiła 246,86 mln. Wartość przeprowadzonej oferty publicznej wyniosłą blisko 9,2 mld zł. Według obliczeń Bankier.pl to największe IPO na warszawskim parkiecie od maja 2007 roku. Oferta Allegro pod względem wartości przebiła debiut PZU z maja 2010 roku. Do obrotu trafiło 1,023 mld akcji spółki Allegro.eu.

Dzięki wzrostom podczas pierwszego dnia notowań Allegro zostało bezapelacyjnie największą spółką notowaną na GPW (z wyłączeniem tzw. dual-listingów). Jej kapitalizacja sięga aż 68 mld zł, podczas gdy największa spółka z grona polskich blue chipów - CD Projekt - wart jest 36,7 mld zł. Za plecami producenta "Wiedźmina" znajdują się PGNiG (29,4 mld zł), PKO BP (27,5 mld zł) oraz KGHM (24,2 mld zł). Od całej trójki Allegro jest obecnie - zdaniem inwestorów - przeszło dwukrotnie większe.

Przy wycenie po dzisiejszym debiucie giełdowym Allegro warte jest około:



- 2 PKO BP lub

- 3 Orleny lub

- 6 PGE lub

- 10 Lotosów lub

- 20 JSW — Adam Torchała (@atorchala) October 12, 2020

O debiucie i samej spółce można porozmawiać na giełdowym forum Bankier.pl poświęconym Allegro.

KK