Akcje Allegro po 43 złote

fot. Hubert Śmietanka / Wikimedia Commons

Allegro poinformowało, że cena akcji w pierwszej ofercie publicznej została ustalona na 43 złote. To górny zakres ogłoszonego wcześniej przedziału 35-43 zł.

Oferta Allegro obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji, z której spółka spodziewa się uzyskać wpływy brutto w wysokości około miliarda złotych, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących przez dotychczasowych akcjonariuszy. Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 akcji. Inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 akcji.

Przy cenie na poziomie 43 zł za akcję, wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja Allegro wyniesie 44 mld zł. To więcej od obecnej rynkowej wyceny CD Projektu (41,3 mld zł), spółki o największym udziale w WIG20.

W dzisiejszym komunikacie Allegro poinformowało, że przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na GPW został wyznaczony na 12 października.

Obecni właściciele Allegro przyznali bankowi Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja Dodatkowego Przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.

Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału.

MZ