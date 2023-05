Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie

Akademia Leona Koźmińskiego jako jedyna uczelnia z Polski znalazła się wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm, według rankingów "Financial Times" Executive Education 2023.

Dziennik "Financial Times" opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych, oferujących otwarte i zamknięte programy rozwojowe. Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się obok wiodących uczelni ze Stanów Zjednoczonych (m.in. University of Michigan, University of North Carolina), Wielkiej Brytanii (m.in. London Business School, University of Oxford, University of Cambridge) oraz Holandii i Francji.

Akademia ma swoje miejsce także w dodatkowym zestawieniu – Top 50 uczelni biznesowych na świecie, będących partnerem w rozwoju indywidualnym oraz korporacyjnym.

Dla uczelni obecność we wszystkich rankingach "Financial Times" to najlepszy dowód na rosnącą wagę współpracy z biznesem oraz potwierdzenie strategicznego kierunku działania, obranego przez uczelnię.

– Rankingi Financial Times Executive Education wskazują, że jesteśmy najlepszym wyborem jako partner rozwojowy dla klientów indywidualnych i biznesowych nie tylko w Polsce, ale w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking Custom Executive Education to świetna wskazówka dla osób odpowiedzialnych za rozwój pracowników i liderów w organizacjach, natomiast Ranking Open Executive Education powinien posłużyć wszystkim poszukującym nowoczesnych, światowej klasy studiów podyplomowych – podkreśla dr Sylwia Hałas-Dej, dziekan Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów w Akademii Leona Koźmińskiego.

Akademia Leona Koźmińskiego debiutuje w rankingu uczelni biznesowych, oferujących szyte na miarę programy rozwojowe dla firm. Krytycznej ocenie i analizie poddane zostały zamknięte szkolenia dla biznesu, uwzględniające specyficzne potrzeby oraz wyzwania, z którymi mierzą się organizacje.

Drugi opublikowany ranking, w którym Akademia Leona Koźmińskiego zajęła wysokie miejsce, obejmuje szkoły biznesu prowadzące otwarte programy rozwojowe, jak studia podyplomowe. W tym rankingu uczelnia umacnia swoją pozycję, awansując o 8 pozycji względem zeszłego roku.

