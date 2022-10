Na Bankier.pl rusza Akademia Blockchain

/ Bankier.pl/Shutterstock

28 października br. rusza Akademia Blockchain, cykl edukacyjnych webinarów realizowany przez Fundację Cyberium we współpracy z Bankier.pl. W pierwszym odcinku opowiemy o tym, czym blockchain jest, w jakich branżach może znaleźć zastosowanie i kogo w związku z tym powinien interesować. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.



"Jak działa blockchain?" - pod takim hasłem w piątek, 28 października, o godz. 11:00 na stronie głównej bankier.pl ruszy transmisja pierwszego odcinka edukacyjnej Akademii Blockchain. Gościem wydarzenia będzie dr hab. Krzysztof Piech, dyrektor Centrum Technologii Blockchain z Uczelni Łazarskiego. Spotkanie będzie moderował dr Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, autor publikacji dotyczących m.in. rozwoju technologii blockchain (przeczytaj m.in. "Co to jest blockchain i kto powinien się go obawiać? Tłumaczymy").

Wszystko, co trzeba wiedzieć o blockchainie

Akademia Blockchain to cykl 8 transmisji wideo poświęconych charakterystyce i rozwojowi tej nowej technologii. W każdym z odcinków usłyszymy specjalistów w tej rozwijającej się dopiero dziedzinie.

W programie Akademii pojawią się zagadnienia związane z:

regulacjami prawnymi dla blockchain w Polsce i UE,

zastosowaniami tej technologii w biznesie,

NFT, Metaverse i tokenizacją opartą na blockchain,

aspektami bezpieczeństwa,

rolą danych w sieci,

ekosystemem tej technologii.

Nie zabraknie także case studies, które pokażą zastosowanie blockchaina od praktycznej strony.

W pierwszym odcinku - wprowadzenie do blockchaina. Oprócz tego, jak działa blockchain, prof. Krzysztof Piech opowie m.in.:

jak powstała technologia blockchain,

co to są blockchainy 2.0,

jakie problemy blockchain może rozwiazywać w różnych branżach,

dlaczego warto stosować blockchain, a kiedy nie warto tego robić,

o blockchain Web 3.0.

Spotkanie poprowadzi analityk Bankier.pl dr Michał Kisiel.

Dla kogo jest Akademia Blockchain?

Projekt powinien zainteresować wszystkich, którzy pracują w obszarach, gdzie blockchain znajduje zastosowania, m.in. w finansach, energetyce, dystrybucji, handlu, farmaceutyce i rolnictwie. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa także środowisko akademickie oraz pracowników administracji.

Udział w tym wirtualnym wydarzeniu jest bezpłatny. Żeby nie przegapić żadnego z odcinków, najlepiej zarejestrować się na stronie Akademii Blockchain. Szczegółowy program dostępny jest na stronie akademiacyberium.pl, tam też można z wyprzedzeniem zarejestrować się na kolejne webinary.

Organizatorem edukacyjnego projektu Akademia Blockchain jest Fundacja Cyberium, podmiot działający na rzecz rozwoju cyfryzacji przy Krajowej Izbie Rozliczeniowej.