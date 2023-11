Ajatollah Chamenei wzywa państwa muzułmańskie do bojkotu Izraela

Duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał w środę kraje muzułmańskie do wstrzymania eksportu ropy i żywności do Izraela, by powstrzymać izraelskie ataki na Strefę Gazy – poinformowały irańskie media państwowe.

fot. Khamenei.Ir/Xinhua/ZUMAPRESS / / FORUM

„Bombardowania Strefy Gazy muszą się natychmiast skończyć(…) szlak eksportowy ropy i żywności do syjonistycznego reżimu powinien zostać wstrzymany” – oznajmił Chamenei, cytowany przez media.

Izrael zapowiedział zniszczenie wspieranego przez Teheran Hamasu, który rządzi Strefą Gazy, w odwecie za atak Hamasu na Izrael 7 października, w którym zginęło 1400 osób, a kilkaset zostało pojmanych w charakterze jeńców. W izraelskich bombardowaniach Strefy Gazy, które trwają od tego czasu, zginęło już – według władz palestyńskich - ponad 8 tys. osób, w tym ponad 3 tys. dzieci.

Religijni przywódcy Iranu ostrzegli Izrael, że jeśli nie zostaną zakończone ataki na Palestyńczyków, dojdzie do eskalacji konfliktu.

mw/wr/