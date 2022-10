Airbnb od króla Karola III? Sandringham i Balmoral do wynajęcia

fot. Radomir Rezny / / Shutterstock

To już kolejna nieruchomość należąca do brytyjskiej rodziny królewskiej, którą można wynająć. Sandringham w Norfolk, a dokładniej dawny domek głównego ogrodnika, trafił do serwisu Airbnb. Jak tak dalej pójdzie, powinni oni otworzyć swój podserwis Airbnb, zwany "Heirbnb". Dzięki kryzysowi wynajmujący mogą też liczyć na zniżkę w posiadłości Balmoral.

Rodzina królewska już od dłuższego czasu "bawi" się na rynku turystycznym, oferując budżetowe rezerwacje już od 15 funtów za noc w swojej posiadłości Balmoral w Szkocji. Teraz dołączy do nich Sandringham - informuje "Daily Mail". Warto wspomnieć, że żaden z domków nie jest dostępny, kiedy królowa przebywa w rezydencji. Jest to spowodowane względami bezpieczeństwa.

Sandringham

Dawny dom głównego ogrodnika królowych został opisany jako "urocza kryjówka należąca do Jej Królewskiej Mości, położna w sercu jej ukochanej wiejskiej rezydencji Sandringham" [...] oferuje urocze i relaksujące zakwaterowanie" dla ośmiu osób na dwóch piętrach.

To dom do wynajęcia w królewskiej posiadłości Sandringham. (Airbnb)

"Umeblowanie eklektyczne z królewskiej kolekcji. Wszystkie meble i obrazy znajdowały się kiedyś w królewskiej rezydencji". Otaczające go ogrody są "czystą rozkoszą i zapewniają wspaniałe otoczenia dla tego idyllicznego domu", a goście mogą cieszyć się otwartą przestrzenią". W opisie przeczytamy także, że "oprócz formalnego ogrodu otoczonego murem, goście będą mieli do dyspozycji nieformalny ogród, w którym można się zrelaksować, a dzieci i psy mogą bezpiecznie biegać i się bawić".

Sandringham House To jedna z dwóch, obok Balmoral, rezydencji, która jest własnością prywatną rodziny panującej (a nie dobrami, którymi monarchowie dysponują z racji pełnionego urzędu, tzw. royal estate). Posiadłość składa się z pałacu otoczonego 250 ha ziemi. W 1892 roku królowa Wiktoria kupiła rezydencję szlachecką na prośbę księcia Walii, późniejszego króla Edwarda VII, który chciał tu zamieszkać ze swoją żoną Aleksandrą. Postanowili go rozbudować. Obecny kształt zyskał w 1870 roku. Królowa lubi przebywać w Norfolk od świąt Bożego Narodzenia do lutego, obchodząc tu kolejne rocznice wstąpienia na tron. Oprócz radosnych momentów, posiadłość stała się także miejscem, w którym zmarli: królowa Aleksandra, jej syn - król Jerzy V i wnuk - król Jerzy VI. Doczekała się także kopii - cesarzowa Niemiec Wiktoria Koburg nakazała budowę pałacu Friedrichshof w górach Taunus na wzór tego z Sandringham.

Komu bije Big Ben Sprawdź Londyn. Biografia Sprawdź Miłość buja nad Szkocją Sprawdź

Balmoral

Tydzień wcześniej królowa ogłosiła, że wczasowicze mogą cieszyć się zniżką w posiadłości w Szkocji. Wprowadziła ją ze względu na galopujące podwyżki, które obecnie nękają Wielką Brytanię i nie tylko. Colt Cottages, najtańsze wśród królewskich nieruchomości na wynajem, mają ceny zaczynające się już od 555 funtów. Są przeznaczone dla maksymalnie pięciu osób, co daje koszt jednego noclegu za 79 funtów dla rodziny, a więc 15,80 funtów za osobę. Już można zarezerwować tam przyszłoroczny urlop. Stawki "budżetowe" obejmują tygodniowy pobyt od 7 stycznia do 31 marca. Terminy można rezerwować od soboty do soboty.

W tym domku położonym w posiadłości Balmoral można już nocować za niecałe 16 funtów za noc. (www.balmoralcastle.com)

Colt Cottages znajdują się w niewielkiej odległości od zamku i stajni. Aby się do nich dostać, należy z drogi publicznej Balmoral skręcić w prywatną Estate. Urlop można spędzić w dwóch domkach w zabudowie bliźniaczej, które mogą być wynajmowane w parze lub osobno. Otrzymały one trzy gwiazdki od Szkockiej Organizacji Turystycznej.

Meghan i Harry Sprawdź Elżbieta, Filip, Diana i Meghan Sprawdź Bitwa braci Sprawdź

W tym domu w posiadłości Balmoral może nocować maksymalnie siedmiu gości, z czego jedna osoba musiałaby wówczas spać na "rozkładanej kanapie". (www.balmoralcastle.co)

Najdroższe domki w Balmoral można wynająć za maksymalnie 1620 funtów tygodniowo. Koszty różnią się w zależności od ich wielkości, wybranej opcji wyżywienia i pory roku. Najdroższy - Rhebreck Lodge - oceniany na cztery gwiazdki może pomieścić 6 osób, a cena dotyczy okresu świątecznego. Jak można przeczytać na stronie "znajduje się on w Easter Balmoral i oferuje wspaniałe widoki na dolinę w kierunku kościoła Crathie, a także na pole golfowe. To wolnostojąca posiadłość, które może pomieścić 6 osób. Do wspólnych części należy salon z kominkiem, jadalnię i kuchnię. Rezerwacje można zrobić jedynie od niedzieli do niedzieli, a domek jest dostępny przez cały rok".

Książę Albert, mąż królowej Wiktorii, kupił posiadłość Balmoral w 1852 za 30 tys. funtów. (fot. Byunau Konstantin / Shutterstock)

Balmoral To posiadłość o powierzchni 20 tys. ha oddalona o 80 km na zachód od Aberdeen w Highland w Szkocji nad rzeką Dee. To druga, obok Sandringham, prywatna posiadłość królowej [więcej w ramce powyżej]. Wzmianka o zamku pojawia się w źródłach w 1484 roku. Został powiększony w latach 1853 - 1856 dla królowej Wiktorii i jej małżonka księcia Alberta. Przebudowano go w stylu Scottish Baronial (w bezpośrednim tłumaczeniu to szkocki styl baronialny), którego główną cechą jest wzorowanie się na architekturze późnośredniowiecznej. Obecnie zamek charakteryzuje się wieżą na planie kwadratu, zwieńczoną wieżyczkami: jedną okrągłą i trzema bartyzanami. To ulubiona letnia rezydencja rodziny królewskiej.

aw