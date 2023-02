Air India na zakupach. Boeing i Airbus z zamówieniami na setki samolotów

Wiadomość o zakupie kilkuset samolotów przez Air India zelektryzowała rynki. W wyniku modernizacji floty przewoźnika miliardowe zlecenia pozyskali Boeing i Airbus. Zakup łącznie 470 maszyn będzie największym pojedynczym zamówieniem złożonym przez jedną linię lotniczą w historii — podkreśla Reuters.

Walka pomiędzy gigantami trwa. Obecnie wygrywa jednak Airbus — indyjskie linie lotnicze Air India złożyły zamówienie na 250 odrzutowców, w tym 140 sztuk A320neo i 70 sztuk wąskokadłubowych A321neo, a także 34 sztuki A350-1000 i 6 sztuk szerokokadłubowych A350-900. O zamówieniu poinformował sam prezydent Francji Emmanuel Macron. Umowa zakłada także dzierżawę dodatkowych 25 samolotów Airbusa.

"To osiągnięcie pokazuje, że Airbus i wszyscy jego francuscy partnerzy są w pełni oddani rozwijaniu nowych obszarów współpracy z Indiami" - powiedział Macron.

Po drugiej stronie Atlantyku również są powody do zadowolenia, ale nieco mniejsze. Zamówienie u Boeinga 190 samolotów wąskokadłubowych Boeing 737 Max, 20 samolotów szerokokadłubowych 787 Dreamliner i 10 samolotów 777X przez Air India ogłosił prezydent Joe Biden. Umowę określił jako "historyczną". Jest to trzeci co do wielkości kontrakt Boeinga w historii.

Skoro już o rekordach mowa, to zakup łącznie 470 maszyn będzie największym pojedynczym zamówieniem złożonym przez jedną linię lotniczą w historii — zaznacza Reuters.

Rywalizacja Airbus — Boeing ciągle trwa

Boeing ciągle "depcze" Airbusowi po piętach, jeśli chodzi o liczbę nowych zamówień. W całym 2022 roku Boeing ogłosił pozyskanie 808 zamówień na komercyjne samoloty, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy pozyskał 535 zamówień. Airbus okazał się jednak lepszy i w 2022 roku zdobył 820 zamówień — informuje CNN.

Boeing ma za sobą kilka trudnych lat. Powodem tej sytuacji było uziemienie najlepiej sprzedającego się modelu 737 Max po dwóch katastrofach lotniczych. Również wojna handlowa USA z Chinami doprowadziła do wstrzymania sprzedaży do Chin, będących największym na świecie rynkiem sprzedaży samolotów. Później Boeing, ale i cała branża lotnicza musiała zmierzyć się z pandemią i lockdownami, a ruch lotniczy znacząco spadł, co skutkowało zmniejszeniem popytu na nowe maszyny.

Zamówienie ważne dla branży. Niewykluczone kolejne

"Przechodzimy ogromną transformację, chcemy zbudować linię lotniczą światowej klasy. Jedną z najważniejszych spraw jest więc nowoczesna flota, która jest wydajna i zdolna do działania na wszystkich trasach "— podkreślił Natarajan Chandrasekarana, prezes grupy Tata, właściciela Air India. Dodał, że maszyny A350 będą obsługiwać "ultradalekie połączenia na całym świecie".

"To (zamówienie — red.) ważne dla branży, ponieważ biorąc pod uwagę niedawne zawirowania na rynku chińskim, alternatywnym rynkiem wzrostu są Indie" – powiedział niezależny doradca lotniczy Bertrand Grabowski, cytowany przez Reutersa.

„Indie wysyłają również silny sygnał polityczny, że chcą pozostać przywiązane do Zachodu w czasie, gdy wydają się niejednoznaczne w sprawie rosyjskich sankcji” – powiedział Grabowski, były bankier z dużym doświadczeniem w transakcjach międzynarodowych.

Miliardowe zamówienie Air India

Nie podano wartości zamówień złożonych przez Air India. Jednak w przypadku Boeinga, stosując ceny katalogowe, wartość opiewa na blisko 46 mld dolarów. Airbus nie podaje już cen katalogowych swoich samolotów. Mimo to analitycy szacują wartość transakcji na około 85 mld dolarów, od których należy odjąć znaczne rabaty stosowane w zamówieniach dla linii lotniczych — podaje natomiast "The Wall Street Journal".

Beneficjentami tak ogromnego zamówienia są nie tylko Airbus i Boeing. Jak wynika z umowy, silniki do 210 samolotów wąskokadłubowych Airbusa dostarczy CFM International, spółka joint venture pomiędzy General Electric i francuską firmą Safran. Oznacza to klęskę jednego z największych rywali — Pratt & Whitney. Natomiast większe samoloty napędzane będą silnikami GE lub brytyjskiego Rolls-Royce'a.

Linie Air India były niegdyś znane z bogato zdobionych samolotów i znakomitej obsługi, jednak ich reputacja podupadła w połowie lat 2000. wraz z narastającymi problemami finansowymi.