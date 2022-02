Air France-KLM stracił w 2021 r. 3,3 mld euro

Zamiast do Warszawy z Krakowa LOT-em polecieli do Budapesztu

Z powodu silnego wiatru dwa poranne samoloty lecące do Warszawy: z Bydgoszczy i Krakowa zostały przekierowane do Budapesztu - poinformował PAP rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Po dotankowaniu paliwa i poprawie warunków są w drodze do Warszawy.