Aion Bank zaproponuje „bankowość w tle”

Mamy kolejne wieści z Aiona. Bank i firma Vodeno zamierzają dostarczać firmom usługi opierające się na tzw. idei Banking-as-a-Service (BaaS). W praktyce oznacza to, że oba podmioty zaoferują swoim partnerom możliwość wydawania produktów finansowych pod własną marką. W oparciu o technologiczny silnik Vodeno i licencję Aion Banku dowolna firma będzie mogła wydawać karty, oferować płatności BNPL czy pożyczki.

BaaS – co to jest?

Idea Banking-as-a-Service określana jest też terminem „bankowości w tle”. W praktyce chodzi o to, że jeden podmiot finansowy (na przykład bank) dostarcza innej firmie produkty finansowe takie jak konta, karty czy pożyczki. Robi to za pomocą tzw. wtyczki API. W efekcie dana firma może zaproponować swoim klientom produkty bankowe, ale nie musi przy tym tworzyć własnych rozwiązań czy ubiegać się o niezbędne licencje. Finalnie konta czy karty może sprzedawać pod własną marką np. operator telekomunikacyjny, sklep z elektroniką, touroperator czy linia lotnicza. Korzysta bowiem z rozwiązań dostarczonych przez zewnętrzny podmiot.

- Banking-as-a-Service zmienia sposób dystrybucji finansów. Kiedyś banki tworzyły produkty i sprzedawały je w swoich oddziałach. Dzisiaj te same produkty są udostępniane przez firmy niezwiązane z branżą bankową, na przykład działające w e-commerce. Nowoczesne, mobilne finanse redefiniują pojęcie bankowości, która coraz częściej będzie odbywać się w tle, przy okazji codziennych czynności, mówi Karol Sadaj, Country Head Aion Banku w Polsce.

Nowy pomysł na biznes Aiona

Taką działalność rozwijać będzie Aion Bank we współpracy z formą Vodeno w oparciu o rozwiązania chmurowe - Vodeno Cloud Platform. Dzięki gotowym rozwiązaniom API, firmy również te - dotychczas niezwiązane z bankowością, będą mogły wdrożyć własne, produkty finansowe w swój wewnętrzny ekosystem, np. płatności Buy-Now-Pay-Later, pożyczki, konta bankowe czy karty płatnicze bez konieczności ubiegania się o licencję bankową i przechodzenia procesu regulacyjnego.

W praktyce “bankowość w tle” ma pozwolić różnym firmom, niezależnie od branży, na uruchomienie nowych źródeł dochodu. Z kolei dla klientów oznacza to, że mogą dokonać zakupu czy płatności w ramach jednej platformy, podczas jednego procesu zakupowego. Nie muszą się już logować osobno do banku, by sfinalizować transakcję. Obecnie z rozwiązań Aion Banku i Vodeno korzystają już klienci Elzab, kupujący kasę na abonament z dostępem do konta firmowego w Aion Banku oraz Allegro Pay, od którego bank będzie skupował transze wierzytelności konsumenckich.

Nowy trend w bankowości

Banking-as-a-Service jest nowym trendem w bankowości, który w Polsce jest jeszcze dostępny na małą skalę. Aion Bank przekonuje jednak, że nowy model dystrybucji finansów już dziś kształtuje przyszłość branży. Według danych, globalny rynek BaaS wygenerował 2,41 mld USD w 2020 r. i przewiduje się, że do 2030 r. osiągnie 11,34 mld USD.

Ponadto Aion Bank będzie nadal świadczyć konsumenckie usługi bankowe za pośrednictwem aplikacji, skupiając się na produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych. Więcej o z mianach w Aionie pisaliśmy w tekście: Nagła zmiana strategii w Aionie. Bank odpowiada na spekulacje o opuszczeniu Polski