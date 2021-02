Agora złożyła odwołanie od decyzji UOKiK ws. Eurozet

Bankier.pl

Agora złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od styczniowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakazującej przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet - podała Agora w komunikacie. Spółka wnioskuje o wydanie przez sąd wyroku, który zezwoli na dokonanie koncentracji bez jakichkolwiek dalszych warunków.

"W opinii spółki, popartej dołączonymi do odwołania opiniami ekspertów z dziedziny ekonomii, prawa konkurencji oraz rynku radiowego, wydana przez Prezesa UOKiK decyzja budzi poważne zastrzeżenia co do merytorycznej poprawności, w związku z czym spółka wnosi o jej zmianę poprzez wydanie decyzji w przedmiocie zgody na koncentrację Agora i Eurozet" - napisano w komunikacie.

W opinii spółki prezes UOKiK dopuścił się naruszenia prawa materialnego, wydając decyzję bez udowodnienia, że w wyniku koncentracji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji, co jest przesłanką niezbędną do zablokowania transakcji.

"W zamian, na potrzeby decyzji zakazującej koncentracji wykreowana została teoria szkody oparta na nieznanej prawu konkurencji i ekonomii teorii +quasi-duopolu+, sugerując milczącą koordynację połączonego podmiotu (Agory i Eurozet) z liderem rynku grupą RMF FM" - podała Agora.

"Zdaniem spółki rozstrzygnięcie oparto na przypuszczeniach i hipotezach co do tego, co może się wydarzyć na rynku po koncentracji, podczas gdy zgodnie z prawem, aby zakazać koncentracji, organ antymonopolowy musi udowodnić, w oparciu o przeprowadzoną analizę ekonomiczną, że w określonych okolicznościach rynkowych koncentracja doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Szereg szczegółowych analiz ekonomicznych, przygotowanych przez renomowanych specjalistów i przedstawionych w sprawie Prezesowi UOKiK wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego naruszenia konkurencji, stąd w przekonaniu spółki Prezes UOKiK zgodnie z prawem powinien zezwolić na jej dokonanie" - dodano w komunikacie.

7 stycznia UOKiK zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Zdaniem urzędu w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy oraz rozpowszechniania programów radiowych. W ocenie UOKiK, transakcja mogła prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych, a dwie wiodące grupy radiowe (Agora wraz z Eurozetem i RMF FM) posiadałyby łącznie ok. 70 proc. udział w rynku.

