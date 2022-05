Agora walczy z UOKiK. "Zakaz zakupu Radia Zet to decyzja polityczna"

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Agora wydała oświadczenie dotyczące wyroku sądu w sprawie zakazu przejęcia kontroli nad grupą Eurozet. Zarzuca prezesowi UOKiK podejmowanie decyzji politycznych, ten z kolei zapowiada dalszą batalię sądową.

W lutym 2019 r. Agora nabyła 40 proc. udziałów w spółce Eurozet. W październiku 2019 r. złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Eurozet poprzez zakup pozostałych 60 proc. udziałów tej spółki od większościowego inwestora SFS Ventures.

Eurozet to spółka nadająca popularne programy radiowe, główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET.

Postępowanie w tej sprawie toczyło się blisko półtora roku i było jednym z najdłuższych w historii UOKiK. 7 stycznia 2021 r. prezes Tomasz Chróstny wydał decyzję zakazującą Agorze przejęcia Eurozetu. Wcześniej Agora przypominała, że zakaz przejęcia był pierwszą odmowną decyzją UOKiK w sprawie koncentracji od 9 lat. W 2021 roku urząd wydał 300 decyzji w obszarze fuzji i przejęć, w tym zakaz przejęcia Eurozetu oraz 295 zgód na koncentracje i 4 decyzje warunkowe.

Zarzuty Agory i decyzja sądu

„Swoją decyzję oparł na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach, a nie na dowodach wskazujących na realia rynku radiowego i mechanizmy ekonomiczne, które na nim zachodzą. W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i ekspertów od ekonomiki koncentracji argumenty prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej, a zakaz koncentracji wydany został sprzecznie z prawem” – czytamy w oświadczeniu spółki.

Zaraz po decyzji 8 lutego 2021 r. Agora złożyła odwołanie od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wnioskując do sądu o wydanie zgody na połączenie Agory i Eurozet.

12 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK, wydając bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozet przez Agorę. To precedensowy wyrok, bo po raz pierwszy w historii sąd uwzględnił odwołanie przedsiębiorcy i zmienił całkowicie decyzję prezesa UOKiK w taki sposób, że decyzja zakazująca koncentracji po zmianie wyraża na nią zgodę – informuje Agora.

„Wyrok to kompromitacja działań prezesa UOKiK. W ustnym uzasadnieniu do wyroku sędzia wskazał, że decyzja prezesa UOKiK była wewnętrznie sprzeczna, oparta na wielopiętrowej spekulacji i pomijała kluczowe dowody w sprawie. Naszym zdaniem ten wyrok potwierdza, że zakaz zakupu Eurozetu przez Agorę był decyzją polityczną, wymierzoną w naszą firmę i wpisującą się w działania partii rządzącej, która na różne sposoby stara się utrudnić lub ograniczyć działalność wolnych mediów w Polsce. Ta sprawa, zakończona wydaniem przełomowego wyroku, przywraca wiarę przedsiębiorcom w możliwość uczciwego konkurowania na rynku – mówi Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory, cytowany w oświadczeniu.

UOKiK przeciw powstaniu silnej grupy radiowej

Na etapie wydania decyzji prezes UOKiK wskazał, że działalność Agory i Eurozet pokrywa się w zakresie nadawania programów radiowych i sprzedaży czasu reklamowego. Wskazał, że w wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej.

„Właściwie oceniliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy i zagrożenie dla konkurencji, jakie niesie za sobą ta koncentracja. Nie zgadzamy się z decyzją sądu pierwszej instancji, dlatego skorzystamy z przysługującego nam prawa i wniesiemy apelację. Rozstrzygnięcie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie jest prawomocne. Liczymy na to, że w drugiej instancji sąd podzieli nasze argumenty – mówi prezes Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie na stronie UOKiK.

Od wyroku SOKiK przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Dalej możliwe jest również złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Zanosi się więc na długą batalię sądową w sprawie głośnego przejęcia na polskim rynku mediów. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia Agora nie będzie mogła przejąć spółki Eurozet.

Michał Kubicki