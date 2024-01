Agora planuje zwolnienia grupowe. "Przyczyną są czynniki rynkowe"

Zarząd Agory rozpoczyna konsultacje ze związkami zawodowymi i radą pracowników w sprawie zwolnień grupowych - podała spółka w komunikacie. Zamiarem zarządu jest przeprowadzenie zwolnień do 190 pracowników zatrudnionych w w obszarze prasa cyfrowa i drukowana oraz internet od 5 lutego do 31 marca 2024 roku.

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

"Przyczyną zamierzonego zwolnienia grupowego w obszarze Prasa Cyfrowa i Drukowana są czynniki rynkowe wynikające ze stałego trendu spadkowego sprzedaży prasy drukowanej związanego z odpływem czytelników do innych kanałów komunikacji, natomiast w obszarze internet przyczyną jest wyraźne pogorszenie przychodów ze sprzedaży reklam w modelu open market oraz wzrost pozycji platform globalnych. Z uwagi na te czynniki spółka musi podjąć działania zmierzające do dostosowania się do zmieniającego otoczenia rynkowego i oczekiwań odbiorców, a przeprowadzana restrukturyzacja jest warunkiem koniecznym do ustabilizowania sytuacji finansowej obszarów Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet, jak i zadbania o ich stabilność i rozwój oraz pozycję rynkową w następnych latach" - napisano.

Agora podała, że po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji opublikuje kolejny komunikat, w którym zawrze informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia. Rezerwa w całości obciąży wynik spółki i grupy w pierwszym kwartale 2024 roku. (PAP Biznes)

epo/ osz/