Agora miała w IV kw. 3,7 mln zł EBITDA, poniżej oczekiwań

Agora wypracowała w czwartym kwartale 2020 roku 3,7 mln zł EBITDA wobec 54,5 mln zł rok wcześniej. Konsensus PAP Biznes zakładał wynik na poziomie 11,6 mln zł.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes szacowali wynik w przedziale 3,6-23,2 mln zł. W konsensusie wzięły udział cztery biura maklerskie.

Przychody mediowej grupy spadły w czwartym kwartale rok do roku o 40,7 proc. do 224,4 mln zł. Sprzedaż okazała się o 3,6 proc. niższa od średniej oczekiwań analityków.

Strata netto Agory wyniosła 28,8 mln zł wobec 22,3 mln zł oczekiwanych przez analityków. Rok wcześniej grupa wypracowała 17,7 mln zł zysku.

Wyniki grupy w 2020 r. pozostawały pod wpływem negatywnych skutków wybuchu pandemii COVID-19, szczególnie w działalności kinowej oraz w przedsięwzięciach reklamowych.

W całym roku przychody spadły o 33,1 proc. do 836,5 mln zł, a EBITDA o 66,7 proc. do 38,2 mln zł. Największe spadki sprzedaży były widoczne w segmencie kinowym (spadek sprzedaży biletów do kin i sprzedaży barowej o 67 proc.), natomiast największa kategoria przychodów - usługi reklamowe - skurczyła się o 22 proc. do 452,2 mln zł.

Wyniki grupy Agory w czwartym kwartale 2020 i ich odniesienie do konsensusu PAP 4Q2020 wyniki kons. różnica rdr kdk YTD 2020 rdr Przychody 224,4 232,8 -3,6% -40,7% -23,4% 836,5 -33,1% EBITDA bez MSSF 16 3,7 11,6 -68,1% -93,2% -88,9% 38,2 -66,7% zysk netto j.d. -28,8 -22,3 29,1% - 305,6% -117,2 - marża EBITDA 1,6% 4,7% -3,00 -12,76 -9,75 4,57% -4,62 marża netto -12,8% -9,0% -3,79 -17,51 -10,41 -14,01% -14,29

