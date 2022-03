Agora liczy na szybką decyzję sądu w sprawie przejęcia Eurozetu

fot. Krzysztof Wierzbowski / / FORUM

Agora liczy na szybkie rozpatrzenie przez sąd pierwszej instancji odwołania od decyzji UOKiK zakazującej przejęcia Eurozetu - poinformowała członkini zarządu mediowej grupy Anna Kryńska-Godlewska.

"Złożyliśmy odwołanie, a sąd przychylił się do naszego wniosku o rozpatrywanie sprawy poza kolejnością. Oczekujemy na dość szybki wynik w pierwszej instancji, nawet szybciej niż początkowo się spodziewaliśmy, może będziemy go mieli już w pierwszej połowie roku. Później możemy się spodziewać odwołania albo ze strony UOKiK albo naszej" - powiedziała Kryńska-Godlewska podczas konferencji.

"Uważamy, że mamy mocne argumenty wsparte odpowiednią dokumentacją, więc liczymy na wynik pozytywny" - dodała.

Członkini zarządu Agory przypomniała, że sąd może oddalić odwołanie Agory lub je uwzględnić. W drugim przypadku może dojść do odesłania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez UOKiK albo zmiany w całości lub części decyzji Urzędu. Od takiej decyzji UOKiK może się odwołać.

Na początku 2021 roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazał przejęcia spółki Eurozet przez Agorę. Zdaniem urzędu, w wyniku koncentracji powstałaby silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych. Agora odwołała się od tej decyzji, twierdząc m.in. że UOKiK dopuścił się naruszenia prawa, wydając decyzję bez udowodnienia, że w wyniku koncentracji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji.

Jak wskazywali podczas piątkowej konferencji przedstawiciele Agory, zakaz przejęcia Eurozetu był pierwszą odmowną decyzją UOKiK w sprawie koncentracji od 10 lat. W 2021 roku urząd wydał 300 decyzji w obszarze fuzji i przejęć, w tym zakaz przejęcia Eurozetu oraz 295 zgód na koncentracje i 4 decyzje warunkowe.

Obecnie Agora jest właścicielem 40 proc. udziałów Eurozet, które kupiła w 2019 roku za ok. 131 mln zł. Pozostałe udziały należą do czeskiego podmiotu SFS Ventures. We wrześniu 2019 roku Agora zdecydowała o wykonaniu opcję kupna 60 proc. udziałów posiadanych przez SFS. Przejęcie wymaga zgody UOKiK.

Eurozet produkuje i nadaje programy radiowe (główne stacje to Radio ZET, Meloradio, Antyradio, Radio Plus, Chili ZET), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi. (PAP Biznes)

kuc/ mfm/